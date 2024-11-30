https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/tifliste-iki-gun-suren-protestolarda-107-kisi-gozaltina-alindi-1091001167.html

Tiflis'te iki gün süren protestolarda 107 kişi gözaltına alındı

Tiflis'te iki gün süren protestolarda 107 kişi gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Tiflis'te parlamento binası önünde iki gün süren protestolarda 107 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T09:45+0300

2024-11-30T09:45+0300

2024-11-30T09:44+0300

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içişleri bakanlığı

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irakli kobahidze

abd

yabancı ajan

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Gürcistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cuma ve Cumartesi günleri Gürcistan parlamentosu önünde düzenlenen protesto eylemlerinde 100'den fazla muhalefet destekçisi gözaltına alındı.Açıklamada, "İçişleri Bakanlığı görevlileri düzeni sağlamak için kanunla belirlenen özel yöntemleri kullandı. 107 kişi gözaltına alındı" denildi.Protestocuların saldırısı sonucu 10 polis memurunun yaralandığı, 1’inin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Muhaliflerin kapılar, parlamento çevresindeki güvenlik barikatları ve diğer altyapıya zarar verdikleri, çeşitli nesneleri ateşe verdikleri ve güvenlik kameralarını kırdıkları kaydedildi.Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Perşembe akşamı AB katılım müzakerelerinin 2028 yılı sonuna kadar askıya alındığını açıklamasının ardından Tiflis'te protesto gösterileri başlamıştı.İktidardaki Gürcü Rüyası Partisi,, hem Rusya ile pragmatik ilişkilere sahip olup hem de AB ile ilişkisini sürdürmek istiyor. Bunun yanında muhafazakar da bir kimliği olan parti, ABD'nin ve AB'nin ülkedeki gizli etkilerini kısmak için yabancı ajan politikasını uygulamaya geçirmişti. Buna göre ülkedeki STK'lar, dış ülkelerden aldıkları fonları açıklamak zorundaydı.Bunun yanında ailevi değerlerinde korunmasını isteyen parti, LGBT hareketini yasadışı bir hareket olarak tanımlayarak propagandasını yasaklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gurcistan-parlamentosunun-cevresine-ozel-kuvvetler-konuslandirildi-1090991023.html

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