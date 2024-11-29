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Gürcistan parlamentosunun çevresine özel kuvvetler konuşlandırıldı
Gürcistan parlamentosunun çevresine özel kuvvetler konuşlandırıldı
Sputnik Türkiye
Gürcistan’ın başkenti Tifliste muhalefet mitinginin yapıldığı parlamento binasının çevresine özel kuvvetler konuşlandırıldığı bildirildi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T22:07+0300
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dünya
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tiflis
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parlamento
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Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, özel teçhizatla donatılmış özel kuvvetler, geniş çaplı bir muhalefet mitinginin yapıldığı Gürcistan parlamentosu binasının çevresine konuşlandı.Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na göre, miting katılımcıları tren istasyonları ve merkezi otoyollar da dahil olmak üzere stratejik tesisleri bloke etmeyi planlıyor.Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Perşembe akşamı AB katılım müzakerelerinin 2028 yılı sonuna kadar askıya alındığını açıklamasının ardından Tiflis'te protesto gösterileri başlamıştı. Muhalefetin mitingine Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de katılmıştı. Parlamento binasının çevresine yine polis ve özel kuvvetler konuşlandırılmıştı.Kobahidze açıklamasında, AB katılım müzakerelerinin başlatılması konusunun tıpkı ülkeye AB adayı statüsü verilmesi konusunda olduğu gibi Gürcistan'a karşı bir şantaj aracı olarak kullanıldığını vurgulamıştı.Kobahidze’nin açıklamasının ardından protesto eylemleri başlamış, kolluk kuvvetleri protestocuları parlamentodan uzaklaştırmak için tazyikli su kullanmıştı, protestocular da barikatlar kurarak karşılık vermişti. Polis mitinge katılan 43 kişiyi gözaltına almıştı. Protestocuların yasadışı ve şiddet içeren eylemleri sonucunda 32 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmediği parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti.Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söylemişti.Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu.Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/gurcistandan-avrupa-birligi-rest-katilim-muzakereleri-2028-yilina-kadar-askiya-alindi-1090943445.html
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gürcistan, tiflis, protesto, parlamento, avrupa parlamentosu (ap), ab, sputnik, salome zurabişvili, irakli kobahidze, gürcü rüyası, rusya, batı
gürcistan, tiflis, protesto, parlamento, avrupa parlamentosu (ap), ab, sputnik, salome zurabişvili, irakli kobahidze, gürcü rüyası, rusya, batı

Gürcistan parlamentosunun çevresine özel kuvvetler konuşlandırıldı

22:07 29.11.2024
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Gürcistan’ın başkenti Tifliste muhalefet mitinginin yapıldığı parlamento binasının çevresine özel kuvvetler konuşlandırıldığı bildirildi.
Sputnik muhabirinin bildirdiğine göre, özel teçhizatla donatılmış özel kuvvetler, geniş çaplı bir muhalefet mitinginin yapıldığı Gürcistan parlamentosu binasının çevresine konuşlandı.
Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na göre, miting katılımcıları tren istasyonları ve merkezi otoyollar da dahil olmak üzere stratejik tesisleri bloke etmeyi planlıyor.
Gürcistan Başbakanı Irakli Kobahidze'nin Perşembe akşamı AB katılım müzakerelerinin 2028 yılı sonuna kadar askıya alındığını açıklamasının ardından Tiflis'te protesto gösterileri başlamıştı. Muhalefetin mitingine Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili de katılmıştı. Parlamento binasının çevresine yine polis ve özel kuvvetler konuşlandırılmıştı.
Kobahidze açıklamasında, AB katılım müzakerelerinin başlatılması konusunun tıpkı ülkeye AB adayı statüsü verilmesi konusunda olduğu gibi Gürcistan'a karşı bir şantaj aracı olarak kullanıldığını vurgulamıştı.
Kobahidze’nin açıklamasının ardından protesto eylemleri başlamış, kolluk kuvvetleri protestocuları parlamentodan uzaklaştırmak için tazyikli su kullanmıştı, protestocular da barikatlar kurarak karşılık vermişti. Polis mitinge katılan 43 kişiyi gözaltına almıştı. Protestocuların yasadışı ve şiddet içeren eylemleri sonucunda 32 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.
Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekilleri, Gürcistan'da 26 Ekim'de düzenlenen ve sonuçlarının muhalefet tarafından kabul edilmediği parlamento seçimlerinin yenilenmesini talep etmişti.
Gürcistan Parlamentosu Başkanı Şalva Papuaşvili gazetecilere yaptığı açıklamada, Gürcü muhalefetinin halktan ziyade yabancı diplomatların desteğine güvendiğini ve bu yüzden elçilikleri dolaştığını söylemişti.
Hali hazırda iktidarda olan partinin muhalif koalisyon ile açık farkları bulunuyor. Gürcü Rüyası Rusya ve Batı arasında dengeli bir dış politikayı tercih ederken, muhalefetteki koalisyon direkt olarak Gürcistan'ın Rusya ile ilişkinin kesilmesini ve yaptırımların uygulanmasını istiyordu.
Bunun yanında parti, LGBT propagandasını yasaklayan tasarıyı sunmuş, yabancı ajan yasası ile ülkedeki dış ülkeler tarafından fonlanan STK'ların ülke siyasetine etkisi azaltılmıştı.
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
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Gürcistan'dan Avrupa Birliği'ne rest: Katılım müzakereleri 2028 yılına kadar askıya alındı
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