https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ticaret-bakani-bolattan-esnafa-mujde-kredilerde-5-yeni-kolaylik-geliyor--1091015712.html

Ticaret Bakanı Bolat'tan esnafa müjde: Kredilerde 5 yeni kolaylık geliyor

Ticaret Bakanı Bolat'tan esnafa müjde: Kredilerde 5 yeni kolaylık geliyor

Sputnik Türkiye

Esnaf kredileriyle ilgili beş yeni kolaylık geldiğini açıklayan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, alınan kredilerin vadelerinde değişiklikler yapıldığını, vadelerin... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T17:06+0300

2024-11-30T17:06+0300

2024-11-30T17:05+0300

ekonomi

ticaret bakanlığı

ömer bolat

esnaf

kredi

ekonomi

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Esnaf ve sanatkarların aldığı kredilerde kolaylıklar sağlanacağını duyuran Ticaret Bakanı Ömer Bolat, esnaf kredilerinde yeni düzenlemeler yapılacağını açıkladı. Bolat, "Kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı, bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz." dedi.Bakan Bolat'tan 5 müjdeBolat, söz konusu kesimlere yönelik 5 müjdeli haberleri olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:"Birincisi, kredi kefalet kooperatifleri vasıtasıyla verilen esnaf kredilerinin vadesi 3 aydı. Bunu isteğe bağlı olarak 6 aya kadar uzatıyoruz. İkincisi, toplam kredi geri ödemesi 36 aya indirilmişti. Esnafın toplam kredi geri ödemesini 36 aydan 48 aya genişleterek, 3 yıldan 4 yıla çıkarıyoruz. Üçüncüsü, kredi verilirken NACE'ler bazında kısıtlama uygulanıyordu. Bunun üzerine tekrar çalışma yapılacak. Krediler, daha fazla NACE'yi kapsayacak şekilde verilecek. Dördüncüsü, ahi vakfı kurulmasına ilişkin çalışma yapılıyor. Bu çalışmaları AK Parti Kırşehir Milletvekilimiz Necmettin Erkan TBMM'de yürütüyor. Beşincisi, esnafın kredi alabilmesi için daha önce başlangıç süresinden itibaren 6 ay gerekiyordu. Bu süreyi 3 aya düşürüyoruz."Tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ediyoruzÖte yandan Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları söyledi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ticaret-bakani-bolat-2026dan-itibaren-depremin-devlet-butcesi-icindeki-payi-cok-azalacak-1090905063.html

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ticaret bakanlığı, ömer bolat, esnaf, kredi, ekonomi