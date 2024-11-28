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Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak
Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payının çok azalacağını ve büyük bir rahatlama meydana geleceğini ifade ederek... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-28T01:41+0300
türkiye
ömer bolat
ekonomi
deprem
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Sanayi Odasının 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu. Son 5 yıldır Türkiye'nin büyük badireler atlattığını ifade eden Bolat Kovid-19 salgınının, daha sonra savaşların bölgeyi sarstığını, ticaret, turizm ve daha birçok alanda aksamalara neden olduğunu söyledi.Kahramanmaraş merkezli deprem ile büyük bir felaketin yaşandığını da hatırlatan Bolat yaşananlara rağmen Türkiye ekonomisinin yüzmeyi başardığını belirtti. Bolat konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:'Bunlar önemli başarılardı ama bu millet daha fazlasını hak ediyorBolat, Türkiye'nin ihracatta ve turizmde her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyerek şunları kaydetti:İhracatçılara verilen destekleri ve sunulan imkanları anlatan Bolat 2026 yılına işaret etti:
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ömer bolat, ekonomi, deprem
ömer bolat, ekonomi, deprem
Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak
01:29 28.11.2024 (güncellendi: 01:41 28.11.2024)
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payının çok azalacağını ve büyük bir rahatlama meydana geleceğini ifade ederek, "Hem ekonomimiz hem sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, emeklilerimiz ve KOBİ'lerimiz de rahatlatılacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Sanayi Odasının 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu.
Son 5 yıldır Türkiye'nin büyük badireler atlattığını ifade eden Bolat Kovid-19 salgınının, daha sonra savaşların bölgeyi sarstığını, ticaret, turizm ve daha birçok alanda aksamalara neden olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli deprem ile büyük bir felaketin yaşandığını da hatırlatan Bolat yaşananlara rağmen Türkiye ekonomisinin yüzmeyi başardığını belirtti. Bolat konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"Salgın, savaş, deprem gibi felaketlerin yaralarını inşallah 1-2 sene içinde tamamen sardık mı rahatlama hızla yayılacak, bütün toplumun kesimlerine eşit bir şekilde dağıtılacak. Enflasyon, salgın, savaş ve depremden sonra ekonomiyi yüzdürebilmek için hem toplum kesimlerine, vatandaşlarımıza hem yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize hem tarım kesimlerine düşük faizle finansman destekleri sağlandı ve ekonomimiz yüzmeyi başardı. Türkiye 16 çeyrektir büyüyor, bu badirelerin olduğu ortamda bile. Milli gelirimiz 1.2 trilyon doları aştı. Bu yıl sonu itibarıyla inşallah 1.3 trilyon doları dahi görebiliriz. Kişi başına milli gelirde 13 bin 230 doları aştık. Yıl sonunda 14 bin 515 doları görebileceğiz."
'Bunlar önemli başarılardı ama bu millet daha fazlasını hak ediyor
Bolat, Türkiye'nin ihracatta ve turizmde her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyerek şunları kaydetti:
"Lütfen başardıklarımızı, elde ettiklerimizi küçümsemeyelim. Bunlar önemli başarılardı ama bu millet daha fazlasını hak ediyor. Ülkemiz, dünya ekonomi liginde daha iyi yerlere tırmanacak. Bugün 17. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomiden daha iyi yerlere geleceğiz. Bunlar bardağın dolu tarafları. Baktığımızda sıkıntılar yok mu? Tabii ki var. Salgın, savaş ve deprem dönemindeki kimi zaman ekonomiyi rahatlatmak için verilen finansman destekleri ve artan taleple maalesef arzu etmediğimiz yüksek zamların ortaya çıkmasıyla, enflasyonist bir sürece girdik. Buna bütün dünya ülkeleri girdi. Amerika da girdi, Avrupa da girdi, Japonya da girdi, Uzak Doğu da girdi. Bütün dünya ülkeleri bu süreci yaşadı ve genelde sıkı para politikalarıyla taleplerin biraz soğutulmasıyla enflasyona karşı önlemler alınıyor. Hamdolsun yüzde 76'ya kadar yükselen enflasyon, hazirandan bu yana yüzde 48.5'a geriledi, TÜFE bazında. Dezenflasyonist süreç önümüzdeki yıl da hızlanacak ve Allah'ın izniyle enflasyonda 20'lerin biraz üzerinde bir rakamlarla gelecek yılı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."
İhracatçılara verilen destekleri ve sunulan imkanları anlatan Bolat 2026 yılına işaret etti:
"İnşallah enflasyonu düşürdükçe, depremle ilgili bugüne kadar harcanan 2 trilyonun üzerindeki harcamalar, önümüzdeki yıl da büyük bir harcama olacak 2025'te, 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak ve büyük bir rahatlama meydana gelecek. O da inşallah bütün toplumsal kesimlere adilane bir şekilde dağıtılacak ve hem ekonomimiz hem sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, emeklilerimiz ve KOBİ'lerimiz de rahatlatılacak."