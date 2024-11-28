Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Kreşlerin açılması kadınların iş hayatına girmesi anlamına geliyor'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2024 Turizm sezonu turizmciler açısından nasıl geçti?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Tescilli Lezzetlerimiz
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Türkiye sağlık turizmi potansiyeli ile rakiplerinin hedefinde
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Türkiye'nin yeni öcüsü LGBT
17:33
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
84 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
20:36
4 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
20:46
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
20:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
09:10
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/ticaret-bakani-bolat-2026dan-itibaren-depremin-devlet-butcesi-icindeki-payi-cok-azalacak-1090905063.html
Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak
Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak
Sputnik Türkiye
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payının çok azalacağını ve büyük bir rahatlama meydana geleceğini ifade ederek... 28.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-28T01:29+0300
2024-11-28T01:41+0300
türkiye
ömer bolat
ekonomi
deprem
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089294454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_2666e9d27d83e703d60e3b25ec6c3142.jpg
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Sanayi Odasının 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu. Son 5 yıldır Türkiye'nin büyük badireler atlattığını ifade eden Bolat Kovid-19 salgınının, daha sonra savaşların bölgeyi sarstığını, ticaret, turizm ve daha birçok alanda aksamalara neden olduğunu söyledi.Kahramanmaraş merkezli deprem ile büyük bir felaketin yaşandığını da hatırlatan Bolat yaşananlara rağmen Türkiye ekonomisinin yüzmeyi başardığını belirtti. Bolat konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:'Bunlar önemli başarılardı ama bu millet daha fazlasını hak ediyorBolat, Türkiye'nin ihracatta ve turizmde her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyerek şunları kaydetti:İhracatçılara verilen destekleri ve sunulan imkanları anlatan Bolat 2026 yılına işaret etti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/enerji-ve-tabii-kaynaklar-bakani-bayraktar-akkuyu-sayesinde-20-bin-megavatlik-nukleer-guce-sahip-1090902686.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/10/1089294454_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_2108ec6887f249ad595056b2eb8d82b9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ömer bolat, ekonomi, deprem
ömer bolat, ekonomi, deprem

Ticaret Bakanı Bolat: 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak

01:29 28.11.2024 (güncellendi: 01:41 28.11.2024)
© Arife KarakumÖmer Bolat
Ömer Bolat - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2024
© Arife Karakum
Abone ol
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payının çok azalacağını ve büyük bir rahatlama meydana geleceğini ifade ederek, "Hem ekonomimiz hem sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, emeklilerimiz ve KOBİ'lerimiz de rahatlatılacak" dedi.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Sanayi Odasının 50. Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu.
Son 5 yıldır Türkiye'nin büyük badireler atlattığını ifade eden Bolat Kovid-19 salgınının, daha sonra savaşların bölgeyi sarstığını, ticaret, turizm ve daha birçok alanda aksamalara neden olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli deprem ile büyük bir felaketin yaşandığını da hatırlatan Bolat yaşananlara rağmen Türkiye ekonomisinin yüzmeyi başardığını belirtti. Bolat konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Salgın, savaş, deprem gibi felaketlerin yaralarını inşallah 1-2 sene içinde tamamen sardık mı rahatlama hızla yayılacak, bütün toplumun kesimlerine eşit bir şekilde dağıtılacak. Enflasyon, salgın, savaş ve depremden sonra ekonomiyi yüzdürebilmek için hem toplum kesimlerine, vatandaşlarımıza hem yatırım yapmak isteyen sanayicilerimize hem tarım kesimlerine düşük faizle finansman destekleri sağlandı ve ekonomimiz yüzmeyi başardı. Türkiye 16 çeyrektir büyüyor, bu badirelerin olduğu ortamda bile. Milli gelirimiz 1.2 trilyon doları aştı. Bu yıl sonu itibarıyla inşallah 1.3 trilyon doları dahi görebiliriz. Kişi başına milli gelirde 13 bin 230 doları aştık. Yıl sonunda 14 bin 515 doları görebileceğiz."

'Bunlar önemli başarılardı ama bu millet daha fazlasını hak ediyor

Bolat, Türkiye'nin ihracatta ve turizmde her geçen gün daha da güçlendiğini söyleyerek şunları kaydetti:

"Lütfen başardıklarımızı, elde ettiklerimizi küçümsemeyelim. Bunlar önemli başarılardı ama bu millet daha fazlasını hak ediyor. Ülkemiz, dünya ekonomi liginde daha iyi yerlere tırmanacak. Bugün 17. büyük ekonomi, satın alma gücü paritesine göre 11. büyük ekonomiden daha iyi yerlere geleceğiz. Bunlar bardağın dolu tarafları. Baktığımızda sıkıntılar yok mu? Tabii ki var. Salgın, savaş ve deprem dönemindeki kimi zaman ekonomiyi rahatlatmak için verilen finansman destekleri ve artan taleple maalesef arzu etmediğimiz yüksek zamların ortaya çıkmasıyla, enflasyonist bir sürece girdik. Buna bütün dünya ülkeleri girdi. Amerika da girdi, Avrupa da girdi, Japonya da girdi, Uzak Doğu da girdi. Bütün dünya ülkeleri bu süreci yaşadı ve genelde sıkı para politikalarıyla taleplerin biraz soğutulmasıyla enflasyona karşı önlemler alınıyor. Hamdolsun yüzde 76'ya kadar yükselen enflasyon, hazirandan bu yana yüzde 48.5'a geriledi, TÜFE bazında. Dezenflasyonist süreç önümüzdeki yıl da hızlanacak ve Allah'ın izniyle enflasyonda 20'lerin biraz üzerinde bir rakamlarla gelecek yılı kapatmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

İhracatçılara verilen destekleri ve sunulan imkanları anlatan Bolat 2026 yılına işaret etti:

"İnşallah enflasyonu düşürdükçe, depremle ilgili bugüne kadar harcanan 2 trilyonun üzerindeki harcamalar, önümüzdeki yıl da büyük bir harcama olacak 2025'te, 2026'dan itibaren depremin, devlet bütçesi içindeki payı çok azalacak ve büyük bir rahatlama meydana gelecek. O da inşallah bütün toplumsal kesimlere adilane bir şekilde dağıtılacak ve hem ekonomimiz hem sanayicilerimiz, çiftçilerimiz, esnafımız, emeklilerimiz ve KOBİ'lerimiz de rahatlatılacak."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 6. Türk Alman Enerji Forumu’na Alman Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck (sağda) ile katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2024
TÜRKİYE
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Akkuyu sayesinde 20 bin megavatlık nükleer güce sahip olmayı hedefliyoruz
Dün, 23:22
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала