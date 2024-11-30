https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/surucu-ters-yolda-geri-geri-gelip-tum-trafigi-tehlikeye-atti-yasli-kadina-carparak-durdu--1091008108.html
Sürücü ters yolda geri geri gelip tüm trafiği tehlikeye attı: Yaşlı kadına çarparak durdu
Sürücü ters yolda geri geri gelip tüm trafiği tehlikeye attı: Yaşlı kadına çarparak durdu
Sputnik Türkiye
Konya’nın Meram ilçesinde, döneceği kavşağı kaçıran bir hafif ticari araç sürücüsü, ters yönde geri manevra yaparken 65 yaşındaki Sabriye Bıyık’a çarptı. Kaza... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T12:17+0300
2024-11-30T12:17+0300
2024-11-30T12:17+0300
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konya necmettin erbakan üniversitesi
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kaza
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trafik
trafik kazası
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trafik ihlali
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Konya’nın Meram ilçesinde, geri manevra yapan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Sabriye Bıyık’a çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan Bıyık, “Hayatımı kararttı, hakkımı helal etmiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.Döneceği sokağı kaçıran araç sürücüsü, cadde üzerinde geri geri giderken karşıya geçmek isteyen Sabriye Bıyık’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bıyık’a çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Bıyık, beş günlük tedavinin ardından taburcu edildi.Kazanın ardından emniyete götürülen sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Torunlarına bakamadığını ve bu nedenle mağdur olduğunu belirten Sabriye Bıyık sürücüye hakkını helal etmediğini söyleyerek, “Caddenin bir kısmını geçtim, diğer tarafı geçmek için geliş yönü olan sağ tarafa baktım normal olarak ters istikamete bakmadım. Araç geri geri gelmiş çarptı. Orada dişçiler vardı, yoldan geçen zabıta ekipleri gelmiş onlar yardım etmiş. Ama bu kaza benim dünyamı kararttı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Normal bir kaza olsa ben o zaman gerçekten hakkımı helal ederim, kaza derim. Ters yoldan geri geri gelince benim hayatımı kararttı. Ben torunuma bakıyordum. Kaç senedir gelip gidiyorum, böyle bir şey yaşamadım. Torunlarımın babaları vefat etti, çocukların götür getir işlerini ben yapardım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar. Dişlerimin hepsi döküldü, dizimde hasar var, kaburga kemiğimde 7 kırık var, omzunda hasar var. Doktorlar 2 ay çekersin bu acıyı dediler. Beni uyutacaklardı ama Allah'ım güç verdi, çıktım hastaneden çok şükür” dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gungorende-coken-binanin-enkazindaki-isciye-hala-ulasilamadi-calismalar-suruyor-1091007175.html
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konya, konya necmettin erbakan üniversitesi, konya büyükşehir belediyesi, kaza, kaza sebebi, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali
konya, konya necmettin erbakan üniversitesi, konya büyükşehir belediyesi, kaza, kaza sebebi, trafik, trafik kazası, trafik kontrolü, trafik ihlali
Sürücü ters yolda geri geri gelip tüm trafiği tehlikeye attı: Yaşlı kadına çarparak durdu
Konya’nın Meram ilçesinde, döneceği kavşağı kaçıran bir hafif ticari araç sürücüsü, ters yönde geri manevra yaparken 65 yaşındaki Sabriye Bıyık’a çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. ￼
Konya’nın Meram ilçesinde, geri manevra yapan hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 65 yaşındaki Sabriye Bıyık’a çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, yaralanan Bıyık, “Hayatımı kararttı, hakkımı helal etmiyorum” diyerek tepkisini dile getirdi.
Döneceği sokağı kaçıran araç sürücüsü, cadde üzerinde geri geri giderken karşıya geçmek isteyen Sabriye Bıyık’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Bıyık’a çevredeki vatandaşlar yardım etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. Vücudunda çok sayıda kırık tespit edilen Bıyık, beş günlük tedavinin ardından taburcu edildi.
Kazanın ardından emniyete götürülen sürücü, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
Torunlarına bakamadığını ve bu nedenle mağdur olduğunu belirten Sabriye Bıyık sürücüye hakkını helal etmediğini söyleyerek, “Caddenin bir kısmını geçtim, diğer tarafı geçmek için geliş yönü olan sağ tarafa baktım normal olarak ters istikamete bakmadım. Araç geri geri gelmiş çarptı. Orada dişçiler vardı, yoldan geçen zabıta ekipleri gelmiş onlar yardım etmiş. Ama bu kaza benim dünyamı kararttı. Ben ona hakkımı helal etmiyorum. Normal bir kaza olsa ben o zaman gerçekten hakkımı helal ederim, kaza derim. Ters yoldan geri geri gelince benim hayatımı kararttı. Ben torunuma bakıyordum. Kaç senedir gelip gidiyorum, böyle bir şey yaşamadım. Torunlarımın babaları vefat etti, çocukların götür getir işlerini ben yapardım. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Yetkililer bana yardımcı olsunlar. Dişlerimin hepsi döküldü, dizimde hasar var, kaburga kemiğimde 7 kırık var, omzunda hasar var. Doktorlar 2 ay çekersin bu acıyı dediler. Beni uyutacaklardı ama Allah'ım güç verdi, çıktım hastaneden çok şükür” dedi.