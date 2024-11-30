https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gungorende-coken-binanin-enkazindaki-isciye-hala-ulasilamadi-calismalar-suruyor-1091007175.html

Güngören'de çöken binanın enkazındaki işçiye hala ulaşılamadı: Çalışmalar sürüyor

Güngören'de çöken binanın enkazındaki işçiye hala ulaşılamadı: Çalışmalar sürüyor

Sputnik Türkiye

İstanbul'da kısmen çöken binanın enkazında kalan bir işçinin kurtarılma çalışmaları hala sürüyor. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T12:03+0300

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2024-11-30T12:02+0300

türkiye

güngören

istanbul

çöken bina

işçi

enkaz

enkaz altından

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İstanbul Güngören'de yıkım çalışmaları sırasında bir bina kısmen çökmüştü. Enkazdan bir işçi kurtarılırken diğer işçi için gece boyunca çalışmalar sürdürüldü. Ama hala enkaz altında kalan işçiye ulaşılamadı. Arama kurtarma köpekleri kullanılıyorMehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleştirilen binanın kısmen çökmesi sonucu enkaz altında kalan işçiye henüz ulaşılamadı. Yaklaşık 19 saattir süren arama kurtarma çalışmaları kapsamında enkaz, iş makineleriyle kaldırılıyor.Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede cadde trafiğe kapatılırken, enkaz altında kalan işçinin yerinin tespit edilebilmesi için zaman zaman dinleme cihazları ve arama kurtarma köpeği de kullanılıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/gungorendeki-bir-binada-cokme-2-kisi-gocuk-altinda-kaldi-1090981774.html

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güngören, istanbul, çöken bina, işçi, enkaz, enkaz altından