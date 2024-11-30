Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:04
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
10:19
4 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
10:37
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
11:10
33 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
11:54
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
16:10
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
16:23
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
6 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
17:11
5 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:26
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
6 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:25
33 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:00
8 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:18
5 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
İzmir'e aşık dünyaca ünlü yıldız
10:37
15 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
11:08
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
11:24
2 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
11:36
2 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
11:49
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
12:10
1 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
12:21
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:34
8 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
12:54
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
16:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı
17:01
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
18:11
1 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
18:24
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
18:52
5 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:00
33 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
21:26
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
21:44
2 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
22:49
4 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
23:19
3 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
23:48
2 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/irak-basbakani-sudani-suriye-devlet-baskani-esad-ile-gorustu-suriye-ve-irakin-guvenligi-ortaktir-1091021298.html
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır' mesajı verdi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T23:56+0300
2024-11-30T23:56+0300
politika
suriye
irak
muhammed şiya es-sudani
esad
telefon
telefon görüşmesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086504718_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ca321d341571c511496437036d3b8b5a.jpg
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu dile getirdi.Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani'nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken söz konusu açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” cümlesine yer verildi.Açıklamaya göre Sudani'nin görüşmede 'Irak'ın terörle mücadele konusunda Suriye'ye gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu' belirttiği ifade edildi.Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadelede ortak iş birliği ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/suriye-devlet-baskani-esad-toprak-butunlugumuzu-tum-teroristlere-karsi-savunmaya-devam-ediyoruz-1091021132.html
suriye
irak
esad
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/05/1086504718_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_06f2f1f59e34990e0dfdc859dbcf039c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, irak, muhammed şiya es-sudani , esad, telefon, telefon görüşmesi
suriye, irak, muhammed şiya es-sudani , esad, telefon, telefon görüşmesi

Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'

23:56 30.11.2024
© AP Photo / Thaier Al-SudaniIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Thaier Al-Sudani
Abone ol
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır' mesajı verdi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu dile getirdi.
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani'nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken söz konusu açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” cümlesine yer verildi.
Açıklamaya göre Sudani'nin görüşmede 'Irak'ın terörle mücadele konusunda Suriye'ye gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu' belirttiği ifade edildi.
Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadelede ortak iş birliği ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
DÜNYA
Suriye Devlet Başkanı Esad: Toprak bütünlüğümüzü tüm teröristlere karşı savunmaya devam ediyoruz
23:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала