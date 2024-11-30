https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/irak-basbakani-sudani-suriye-devlet-baskani-esad-ile-gorustu-suriye-ve-irakin-guvenligi-ortaktir-1091021298.html
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'
Sputnik Türkiye
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır' mesajı verdi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T23:56+0300
2024-11-30T23:56+0300
2024-11-30T23:56+0300
politika
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu dile getirdi.Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani'nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken söz konusu açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” cümlesine yer verildi.Açıklamaya göre Sudani'nin görüşmede 'Irak'ın terörle mücadele konusunda Suriye'ye gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu' belirttiği ifade edildi.Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadelede ortak iş birliği ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/suriye-devlet-baskani-esad-toprak-butunlugumuzu-tum-teroristlere-karsi-savunmaya-devam-ediyoruz-1091021132.html
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suriye, irak, muhammed şiya es-sudani , esad, telefon, telefon görüşmesi
suriye, irak, muhammed şiya es-sudani , esad, telefon, telefon görüşmesi
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüştü: 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır'
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde 'Suriye ve Irak'ın güvenliği ortaktır' mesajı verdi.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu dile getirdi.
Irak Başbakanı Sudani, Suriye Devlet Başkanı Esad ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Suriye Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Esad ile Sudani'nin bölgedeki son gelişmeleri ele aldığı belirtilirken söz konusu açıklamada, “Sudani, Suriye ve Irak'ın güvenliğinin ortak olduğunu vurguladı” cümlesine yer verildi.
Açıklamaya göre Sudani'nin görüşmede 'Irak'ın terörle mücadele konusunda Suriye'ye gerekli her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu' belirttiği ifade edildi.
Suriye'deki son gelişmeler, terörle mücadelede ortak iş birliği ile bölgesel konuların ele alındığı görüşmede Sudani, Suriye'nin istikrarı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını bir kez daha vurguladı.