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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rusya-savunma-bakanligi-rus-hava-savunma-gucleri-bir-neptun-gudumlu-fuzeyi-dusurdu-1091010498.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma güçleri bir Neptün güdümlü füzeyi düşürdü
Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma güçleri bir Neptün güdümlü füzeyi düşürdü
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait uzun menzilli bir Neptün güdümlü füzenin yanı sıra bir HIMARS çoklu... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T13:40+0300
2024-11-30T13:39+0300
ukrayna krizi
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30’san fazla asker, 4 otomobil, bir 122 mm'lik D-30 obüsü, bir elektronik harp istasyonu ve üç mühimmat deposu olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini bozguna uğrattı. 6 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna güçleri 505 asker ve çok sayıda askeri teçhizatını kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna güçleri 50 kadar asker ve bir piyade savaş aracı, bir otomobil ve iki 152 mm’lik D-20 obüs kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri ön hattaki konumlarını iyileştirerek Ukrayna ordusunu bozguna uğrattı. Karşı saldırıları akamete uğratılan Ukrayna güçlerinin 345 askeri ve bir tankı imha edildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdürerek 11 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 510’dan fazla asker, bir piyade savaş aracı, ABD yapımı M113 ve M1117 zırhlı personel taşıyıcıları, 4 otomobil, bir 152 mm’lik D-20 obüs, bir 152 mm’lik Msta-B obüs, iki 122 mm’lik D-30 obüs ve ABD yapımı bir 105 mm’lik M119 topçu sistemi olarak gerçekleşti.‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin gün içinde 70 askerini etkisiz hale getirirken, bir zırhlı muharebe aracı, iki otomobil ve bir elektronik harp istasyonunu imha etti.Ayrıca savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın yoğun olduğu alanlar vuruldu.Rus hava savunma güçleri uzun menzilli bir Neptün güdümlü füzenin yanı sıra bir HIMARS çoklu roketatar sistemi füzesi ve uçak tipi 45 insansız hava aracını düşürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ordusu-odessada-atacms-ve-storm-shadow-fuzeleri-tasiyan-bir-treni-vurdu-1091008330.html
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ukrayna, neptün, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat, rus ordusu, insansız hava aracı (iha)
ukrayna, neptün, harkov, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, himars, özel askeri harekat, rus ordusu, insansız hava aracı (iha)

Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava savunma güçleri bir Neptün güdümlü füzeyi düşürdü

13:40 30.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov / Multimedya arşivine gidinÖzel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an
Özel askeri harekat bölgesinde Tsentr Askeri Grubu'na bağlı BM-21 Grad çoklu roketatarın atış yaptığı an - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait uzun menzilli bir Neptün güdümlü füzenin yanı sıra bir HIMARS çoklu roketatar sistemi füzesi ve uçak tipi 45 insansız hava aracını düşürdüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde Ukrayna güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 30’san fazla asker, 4 otomobil, bir 122 mm'lik D-30 obüsü, bir elektronik harp istasyonu ve üç mühimmat deposu olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu taktik konumunu iyileştirerek Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimlerini bozguna uğrattı. 6 karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna güçleri 505 asker ve çok sayıda askeri teçhizatını kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürerek Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin insan gücü ve teçhizatını vurdu. Ukrayna güçleri 50 kadar asker ve bir piyade savaş aracı, bir otomobil ve iki 152 mm’lik D-20 obüs kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu birimleri ön hattaki konumlarını iyileştirerek Ukrayna ordusunu bozguna uğrattı. Karşı saldırıları akamete uğratılan Ukrayna güçlerinin 345 askeri ve bir tankı imha edildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyişini sürdürdürerek 11 karşı saldırıyı püskürttü. Düşman güçlerin kaybı 510’dan fazla asker, bir piyade savaş aracı, ABD yapımı M113 ve M1117 zırhlı personel taşıyıcıları, 4 otomobil, bir 152 mm’lik D-20 obüs, bir 152 mm’lik Msta-B obüs, iki 122 mm’lik D-30 obüs ve ABD yapımı bir 105 mm’lik M119 topçu sistemi olarak gerçekleşti.
‘Dnepr’ Askeri Grubu, bozguna uğratmaya devam ettiği Ukrayna güçlerinin gün içinde 70 askerini etkisiz hale getirirken, bir zırhlı muharebe aracı, iki otomobil ve bir elektronik harp istasyonunu imha etti.
Ayrıca savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu hava üslerinin altyapısı, Ukrayna silah sanayisini besleyen enerji tesisleri ile Ukraynalı askerler ve askeri teçhizatın yoğun olduğu alanlar vuruldu.
Rus hava savunma güçleri uzun menzilli bir Neptün güdümlü füzenin yanı sıra bir HIMARS çoklu roketatar sistemi füzesi ve uçak tipi 45 insansız hava aracını düşürdü.
ATACMS füzeleri - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
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