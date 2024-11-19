https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/lavrov-rusya-cin-iliskileri-daha-once-gorulmemis-bir-gelisme-duzeyinde-1090534717.html

Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyinde

Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyinde

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin daha önce... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-19T02:22+0300

2024-11-19T02:22+0300

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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyine ulaştığını dile getirdi.Lavrov, bu durumu şu sözlerle ifade etti:Lavrov, iki büyük güç arasındaki eşit ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği modelinin, benzer düşünen diğer devletler için de cazip olduğunu vurgulayarak, "Bu, BRICS faaliyetlerinde de kendini göstermektedir. Çinli dostlarıma, birliğin Rusya dönem başkanlığına sağladığınız destek için bir kez daha şükranlarımı ifade etmek isterim. Çin'in dönem başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yanı sıra G20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ve elbette Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi gibi diğer tüm önemli platformlarda birlikte başarılı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğimizden hiç şüphem yok" dedi. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'da neo-Nazi yuvalarının ortaya çıkması bağlamında, Rusya'nın batı ve doğu cephelerinde yaklaşan Zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına özel bir önem verdiğini belirterek açıklamasına, "Bu etkinlik, elbette askeri anma etkinliklerinin çok ötesine geçmektedir," diye ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20de-zirvesinde-cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1090534148.html

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