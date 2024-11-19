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Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyinde
Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyinde
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin daha önce... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-19T02:22+0300
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Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyine ulaştığını dile getirdi.Lavrov, bu durumu şu sözlerle ifade etti:Lavrov, iki büyük güç arasındaki eşit ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği modelinin, benzer düşünen diğer devletler için de cazip olduğunu vurgulayarak, "Bu, BRICS faaliyetlerinde de kendini göstermektedir. Çinli dostlarıma, birliğin Rusya dönem başkanlığına sağladığınız destek için bir kez daha şükranlarımı ifade etmek isterim. Çin'in dönem başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yanı sıra G20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ve elbette Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi gibi diğer tüm önemli platformlarda birlikte başarılı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğimizden hiç şüphem yok" dedi. Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'da neo-Nazi yuvalarının ortaya çıkması bağlamında, Rusya'nın batı ve doğu cephelerinde yaklaşan Zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına özel bir önem verdiğini belirterek açıklamasına, "Bu etkinlik, elbette askeri anma etkinliklerinin çok ötesine geçmektedir," diye ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/g20de-zirvesinde-cumhurbaskani-erdogan-cin-devlet-baskani-si-cinping-ile-gorustu-1090534148.html
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wang yi, sergey lavrov, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya
wang yi, sergey lavrov, çin, çin halk cumhuriyeti, rusya
Lavrov: Rusya-Çin ilişkileri daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyinde
02:22 19.11.2024 (güncellendi: 02:28 19.11.2024)
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyine ulaştığını ifade etti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Rio de Janeiro'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile gerçekleştirdiği görüşmede, Rusya ve Çin arasındaki stratejik ilişkilerin daha önce görülmemiş bir gelişme düzeyine ulaştığını dile getirdi.
Lavrov, bu durumu şu sözlerle ifade etti:
"Kapsamlı ortaklığa dayalı stratejik ilişkilerimizin gelişiminde gerçekten de eşi benzeri görülmemiş bir aşamadayız. Bu durum, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Şi Cinping arasındaki düzenli temaslarla da teyit edilmektedir. Kazan'daki toplantının ardından bakanlıklarımızın, kurumlarımızın ve kuruluşlarımızın karşı karşıya olduğu görevleri netleştirdik. Tüm bunlar kesinlikle ülkelerimizin çıkarına, ulusal ekonomilerin büyümesine ve vatandaşların refahına katkıda bulunmaktadır."
Lavrov, iki büyük güç arasındaki eşit ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği modelinin, benzer düşünen diğer devletler için de cazip olduğunu vurgulayarak, "Bu, BRICS faaliyetlerinde de kendini göstermektedir. Çinli dostlarıma, birliğin Rusya dönem başkanlığına sağladığınız destek için bir kez daha şükranlarımı ifade etmek isterim. Çin'in dönem başkanlığını yürüttüğü Şanghay İşbirliği Örgütü'nün yanı sıra G20, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü (APEC) ve elbette Birleşmiş Milletler ile Güvenlik Konseyi gibi diğer tüm önemli platformlarda birlikte başarılı bir şekilde hareket etmeye devam edeceğimizden hiç şüphem yok" dedi.
Ayrıca Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Avrupa'da neo-Nazi yuvalarının ortaya çıkması bağlamında, Rusya'nın batı ve doğu cephelerinde yaklaşan Zaferin 80. yıldönümü kutlamalarına özel bir önem verdiğini belirterek açıklamasına, "Bu etkinlik, elbette askeri anma etkinliklerinin çok ötesine geçmektedir," diye ekledi.