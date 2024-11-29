https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/tbmmde-2025-yili-merkezi-yonetim-butce-kanunu-kabul-edildi-1090992347.html
TBMM'de 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kabul edildi
TBMM'de 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kabul edildi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 39 günde yapılan 21 birleşim ve 81 oturum sonrasında... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T23:52+0300
2024-11-29T23:52+0300
2024-11-29T23:52+0300
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TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi onaylandı. 2025 yılı için geçerli olacak bütçenin 39 günde yapılan 21 birleşim ve 81 oturum sonrasında kabul edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etti.'235 saat mesai yapılmıştır'22 Ekim 2024 tarihinde başlayan 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin birleşimlerinde 235 saat mesai yapıldığı 267 milletvekilinin 1330 söz talebinin karşılandığı açıklandı.
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tbmm, tbmm genel kurulu, tbmm başkanlığı, tbmm plan ve bütçe komisyonu, 2025 yılı, para, mali, ödeme, ak parti
TBMM'de 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kabul edildi
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi 39 günde yapılan 21 birleşim ve 81 oturum sonrasında kabul edildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etti.
TBMM, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi kabul edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi onaylandı. 2025 yılı için geçerli olacak bütçenin 39 günde yapılan 21 birleşim ve 81 oturum sonrasında kabul edildiği açıklandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere tüm milletvekillerine teşekkür etti.
'235 saat mesai yapılmıştır'
22 Ekim 2024 tarihinde başlayan 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin birleşimlerinde 235 saat mesai yapıldığı 267 milletvekilinin 1330 söz talebinin karşılandığı açıklandı.