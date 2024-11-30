https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/prof-dr-naci-gorurden-antalya-depremi-sonrasi-ilk-aciklama-anlamak-bu-kadar-zor-mu-1090993125.html

Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi sonrası ilk açıklama: 'Anlamak bu kadar zor mu?'

Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi sonrası ilk açıklama: 'Anlamak bu kadar zor mu?'

Sputnik Türkiye

Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı akşam saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Deprem sonrası sosyal... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T00:51+0300

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türkiye

naci görür

antalya

deprem

gazipaşa

gazipaşa havalimanı

alanya

afad

kandilli

kandilli rasathanesi

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı saat 22.13'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem olduğunu duyurmuştu. Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Büyük deprem öncesi kentlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür ''Anlamak bu kadar zor mu? Madem ki er ya da geç az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim'' ifadesinde bulundu.Deprem öncesi yapılması gerekenler neler?•Binanızda risk analizi yapın•Alt yapı hasarlarını önlemek için çalışma yapın•AFAD tarafından belirlenen deprem toplanma alanlarını öğrenin •Deprem çantası ve ilk yardım malzemeleri hazırlayın•Aracınızda yakıt ve battaniye bulundurun

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/antalyada-48-buyuklugunde-deprem-1090991499.html

türkiye

antalya

gazipaşa

alanya

kandilli

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