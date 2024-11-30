https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/prof-dr-naci-gorurden-antalya-depremi-sonrasi-ilk-aciklama-anlamak-bu-kadar-zor-mu-1090993125.html
Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi sonrası ilk açıklama: 'Anlamak bu kadar zor mu?'
Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi sonrası ilk açıklama: 'Anlamak bu kadar zor mu?'
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Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı akşam saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Deprem sonrası sosyal... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T00:51+0300
2024-11-30T00:51+0300
2024-11-30T00:59+0300
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naci görür
antalya
deprem
gazipaşa
gazipaşa havalimanı
alanya
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı saat 22.13'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem olduğunu duyurmuştu. Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Büyük deprem öncesi kentlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür ''Anlamak bu kadar zor mu? Madem ki er ya da geç az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim'' ifadesinde bulundu.Deprem öncesi yapılması gerekenler neler?•Binanızda risk analizi yapın•Alt yapı hasarlarını önlemek için çalışma yapın•AFAD tarafından belirlenen deprem toplanma alanlarını öğrenin •Deprem çantası ve ilk yardım malzemeleri hazırlayın•Aracınızda yakıt ve battaniye bulundurun
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/antalyada-48-buyuklugunde-deprem-1090991499.html
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Prof. Dr. Naci Görür'den Antalya depremi sonrası ilk açıklama: 'Anlamak bu kadar zor mu?'
00:51 30.11.2024 (güncellendi: 00:59 30.11.2024)
Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı akşam saatlerinde Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu açıklamıştı. Deprem sonrası sosyal medya hesabından sitem eden Prof. Dr. Naci Görür kentlerin afete dirençli hale getirilmesinin önemli olduğunu belirtti.
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür açıklama yaptı.
Acil Durum ve Afet Yönetimi Başkanlığı saat 22.13'te Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında deprem olduğunu duyurmuştu. Yaşanan depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu. Büyük deprem öncesi kentlerin güçlendirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Naci Görür ''Anlamak bu kadar zor mu? Madem ki er ya da geç az veya çok afetle yüzleşeceğiz gelin kentlerimizi afet dirençli hale getirelim, onu talep edelim'' ifadesinde bulundu.
Deprem öncesi yapılması gerekenler neler?
•Binanızda risk analizi yapın
•Alt yapı hasarlarını önlemek için çalışma yapın
•AFAD tarafından belirlenen deprem toplanma alanlarını öğrenin
•Deprem çantası ve ilk yardım malzemeleri hazırlayın
•Aracınızda yakıt ve battaniye bulundurun