https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/antalyada-48-buyuklugunde-deprem-1090991499.html
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının saat 22.13... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T22:34+0300
2024-11-29T22:34+0300
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AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının saat 22.13 sıralarında oluştuğu can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241128/afad-duyurdu-kahramanmarasta-deprem-1090916578.html
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antalya, deprem, afad
Antalya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
22:34 29.11.2024 (güncellendi: 22:40 29.11.2024)
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının saat 22.13 sıralarında oluştuğu can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.
AFAD, Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntının saat 22.13 sıralarında oluştuğu can ve mal kaybı konusunda henüz açıklama yapılmadı.