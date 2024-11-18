https://anlatilaninotesi.com.tr/20241118/tezgahlarda-bolluk-hem-hamsi-hem-palamut-yuzleri-guldurdu-1090523294.html
Tezgahlarda bolluk: Hem hamsi hem palamut yüzleri güldürdü
Tezgahlarda bolluk: Hem hamsi hem palamut yüzleri güldürdü
Sputnik Türkiye
Balık sezonu devam ederken hem hamsinin hem de palamutun bol olması balık tezgahlarını şenlendirdi. Hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü. 18.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-18T16:43+0300
2024-11-18T16:43+0300
2024-11-18T16:43+0300
ekonomi
balık
balık sezonu
hamsi
çinekop
palamut
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Son yılların en bereketli balık sezonu yaşanıyor. Balık tezgahlarında hem palamut hem de hamsi uygun fiyatlara satılıyor. Geçen hafta 200 lira olan hamsinin kilosu 100 liraya kadar düşerken, istavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL'ye alıcı buluyor. Palamutun fiyatı ise 100-150 arasında. Balıkçıları bile şaşırttıTrabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi gelirken, geçtiğimiz haftalar bu rakam neredeyse onda biri kadardı. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, 22 yıldır sektörde olduğunu hamsi ile palamudun bu kadar bol olmadığını belirterek “10-20 gün önce kilosu 200 TL idi şu anda 100 TL. Vatandaşın artık yemesi lazım buranın yerli hamsisi Trabzon açıklarında avlanıyor. Bu sezon palamut bol idi hamsi de bu şu an bol gibi görünüyor. Yirmi iki yıllık balıkçıyım böyle bir sezon yaşamadım. Palamut bol hamsi bol gibi görünüyor diğer çeşitler de bol. Balık çeşitlerimizin fiyatları istavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL” diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241113/lufer-kilosu-bin-200-liradan-tezgahlardaki-yerini-aldi-1090366011.html
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balık, balık sezonu, hamsi, çinekop, palamut
balık, balık sezonu, hamsi, çinekop, palamut
Tezgahlarda bolluk: Hem hamsi hem palamut yüzleri güldürdü
Balık sezonu devam ederken hem hamsinin hem de palamutun bol olması balık tezgahlarını şenlendirdi. Hamsinin kilosu 100 liraya kadar düştü.
Son yılların en bereketli balık sezonu yaşanıyor. Balık tezgahlarında hem palamut hem de hamsi uygun fiyatlara satılıyor. Geçen hafta 200 lira olan hamsinin kilosu 100 liraya kadar düşerken, istavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL'ye alıcı buluyor. Palamutun fiyatı ise 100-150 arasında.
Balıkçıları bile şaşırttı
Trabzon Toptancı Balık Hali’ne bu sezon ilk kez bin kasanın üzerinde hamsi gelirken, geçtiğimiz haftalar bu rakam neredeyse onda biri kadardı. Balıkçı esnaflarından Emin Avcı, 22 yıldır sektörde olduğunu hamsi ile palamudun bu kadar bol olmadığını belirterek “10-20 gün önce kilosu 200 TL idi şu anda 100 TL. Vatandaşın artık yemesi lazım buranın yerli hamsisi Trabzon açıklarında avlanıyor. Bu sezon palamut bol idi hamsi de bu şu an bol gibi görünüyor. Yirmi iki yıllık balıkçıyım böyle bir sezon yaşamadım. Palamut bol hamsi bol gibi görünüyor diğer çeşitler de bol. Balık çeşitlerimizin fiyatları istavrit 100-150 TL, sargan 250-300 TL, sarıkanat 350-400 TL, barbun 300-400 TL, mezgit 100-400 TL” diye konuştu.