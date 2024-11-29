https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/meteoroloji-uyardi-azot-dioksit-gazi-yarin-sabahtan-itibarin-kotu-kokusuyla-kendini-hissettirecek-1090971542.html

Meteoroloji uyardı: Azot dioksit gazı yarın sabahtan itibaren kötü kokusuyla kendini hissettirecek

Meteoroloji uyardı: Azot dioksit gazı yarın sabahtan itibaren kötü kokusuyla kendini hissettirecek

Sputnik Türkiye

Türkiye'nin batı ve orta kesimlerinde yarından itibaren 'puslu hava' etkisini gösterecek. Meteoroloji ise puslu havaya 'azot dioksit' gazının neden olduğunu... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T13:03+0300

2024-11-29T13:03+0300

2024-11-29T13:03+0300

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meteoroloji genel müdürlüğü

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hava kirliliği

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Yüksek basınçlı havanın Türkiye'nin batı bölgelerinde etkili olacağını belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, halk arasında 'puslu hava' konusunda uyarı. Puslu havaya 'azot dioksit' gazının neden olduğu belirtilirken başta İstanbul olmak üzere bir çok şehirde 'kötü koku' etkisini gösterecek. Peki azot dioksit nedir? Azot dioksit nasıl kokar? Azot dioksitin insan sağlığına etkisi nedir? MGM'nin internet sitesinde yayımlanan hava durumu raporunda, cumartesi günü birçok şehirde "puslu" hava tahmin edilirken, bu bölgelerde azot dioksit gazı kaynaklı kötü bir kokunun hissedileceği ifade edildi.Azot dioksit nedir? Azot dioksit nasıl kokar?Kokusu klor gazını andıran azot dioksit, yüksek basınçlı hava koşullarında kendini daha belirgin gösteriyor. Azot dioksit düşük miktarlarda insan sağlığını doğrudan tehdit etmese de, havadaki artışı klora benzer bir kötü kokuya yol açabilir. MGM, puslu havanın ve gazın etkisini azaltmak için vatandaşlara dikkatli olmalarını tavsiye etti. Uzmanlar, bu gazın özellikle yoğun endüstriyel faaliyetlerin olduğu bölgelerde daha belirgin hale gelebileceğini ifade etti. Kırmızımsı kahverengi ve zehirli bir gaz olan azot dioksit, atmosferin alt tabakalarında endüstriyel kaynaklardan yayılıyor. Azot dioksit Türkiye'yi nasıl etkileyecek?Azot dioksit gazının yoğun olduğu bölgelerde hava kalitesinde geçici düşüşler bekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerin yanı sıra batı ve orta kesimlerdeki pek çok şehirde gazın etkileri hissedilecek. Önümüzdeki hafta itibarıyla basıncın düşmesiyle birlikte gaz etkisinin azalacağı tahmin ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/meteoroloji-istanbul-izmir-ve-ankara-basta-olmak-uzere-il-il-uyardi-la-nina-geldi-son-60-yilin-en-1090955892.html

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