https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-marmara-bolgesi-icin-firtina-uyarisi-verdi-1091011824.html
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verdi
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verdi
Sputnik Türkiye
Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınayla ilgili Meteoroloji uyardı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T14:31+0300
2024-11-30T14:31+0300
2024-11-30T14:30+0300
türkiye
marmara bölgesi
meteoroloji
fırtına
uyarı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090646611_0:53:998:614_1920x0_80_0_0_6990f91652fbf754a943025537d9ba09.jpg
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin Meteoroloji uyarılarda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-ve-uzmanlar-uyardi-bu-kokuya-dikkat-cok-tehlikeli-bir-hava-kirliligi-maske-takin-1091004978.html
türkiye
marmara bölgesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090646611_55:0:943:666_1920x0_80_0_0_4a72d7ea8d4044d8cf51799f583bf545.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
marmara bölgesi, meteoroloji, fırtına, uyarı
marmara bölgesi, meteoroloji, fırtına, uyarı
Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verdi
Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınayla ilgili Meteoroloji uyardı.
İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin Meteoroloji uyarılarda bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.