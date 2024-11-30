https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-marmara-bolgesi-icin-firtina-uyarisi-verdi-1091011824.html

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verdi

Meteoroloji, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısı verdi

Sputnik Türkiye

Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınayla ilgili Meteoroloji uyardı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T14:31+0300

2024-11-30T14:31+0300

2024-11-30T14:30+0300

türkiye

marmara bölgesi

meteoroloji

fırtına

uyarı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090646611_0:53:998:614_1920x0_80_0_0_6990f91652fbf754a943025537d9ba09.jpg

İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'nde yarın etkili olması beklenen fırtınaya ilişkin Meteoroloji uyarılarda bulundu. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın, yarın günün ilk saatlerinde bölgenin batısında, akşam saatlerinde genelinde, kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.Fırtınanın, 2 Aralık Pazartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/meteoroloji-ve-uzmanlar-uyardi-bu-kokuya-dikkat-cok-tehlikeli-bir-hava-kirliligi-maske-takin-1091004978.html

türkiye

marmara bölgesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

marmara bölgesi, meteoroloji, fırtına, uyarı