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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü

Sputnik Türkiye

Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T17:47+0300

2024-11-30T17:47+0300

2024-11-30T18:06+0300

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:Bakanlık ayrıca görüşmede tarafların Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için öncelikle Astana formatının potansiyelini kullanarak ortak eylemleri koordine etme ihtiyacını teyit ettiklerini de söyledi.

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türkiye, rusya, hakan fidan, sergey lavrov, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, suriye, astana, astana süreci