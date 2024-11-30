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Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
Sputnik Türkiye
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T17:47+0300
2024-11-30T17:47+0300
2024-11-30T18:06+0300
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:Bakanlık ayrıca görüşmede tarafların Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için öncelikle Astana formatının potansiyelini kullanarak ortak eylemleri koordine etme ihtiyacını teyit ettiklerini de söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rus-hava-uzay-kuvvetleri-suriye-ordusuyla-birlikte-terorist-saldirilari-puskurtme-operasyonunu-1090991734.html
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türkiye, rusya, hakan fidan, sergey lavrov, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, suriye, astana, astana süreci
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
17:47 30.11.2024 (güncellendi: 18:06 30.11.2024)
Dışişleri Bakanı Fidan, Rus mevkidaşı Lavrov ile Suriye'deki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Suriye'deki durumu telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Rus mevkidaşı Lavrov telefonda görüştü.
Görüşmede Suriye’deki durum ve Astana Süreci ele alındı.
Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin detaylarına ilişkin şu bilgilere yer verildi:
30Kasım günü Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Suriye'de ortaya çıkan durum ele alındı. Her iki taraf da Halep ve İdlib vilayetlerindeki askeri tırmanışla bağlantılı olarak Suriye'deki durumun tehlikeli bir şekilde gelişmesinden duydukları ciddi endişeyi dile getirdiler.
Bakanlık ayrıca görüşmede tarafların Suriye'deki durumu istikrara kavuşturmak için öncelikle Astana formatının potansiyelini kullanarak ortak eylemleri koordine etme ihtiyacını teyit ettiklerini de söyledi.