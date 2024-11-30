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'Kimseye hakkını helal etmediğini söyleyen' Samet Aybaba'dan çarpıcı iddia: 'Sana da komisyon verelim'
'Kimseye hakkını helal etmediğini söyleyen' Samet Aybaba'dan çarpıcı iddia: 'Sana da komisyon verelim'
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba çarpıcı iddialarda bulundu. Kendisine komisyon teklif edildiğini söyleyen... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T14:09+0300
2024-11-30T14:08+0300
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beşiktaş
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istifa
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Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, 'hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum' derken, "Mesaj WhatsApp'tan geldi. Samet Aybaba'ya bu olmaz. Yarın 'Samet Aybaba gel Nevzar Demir Tesisleri'nde nöbet tut' deseler, 10 gün nöbet tutarım. Bunlar kiminle muhatap olduklarının farkında değiller" dedi. Aybaba kendisine futbolcuların satışından komisyon verilmesinin teklif edildiğini söyledi. Basın toplantısında konuşan Samet Aybaba'nın konuşmasından satır başları şöyle: "Bana verdiğiniz destek ve değerden ötürü çok mutlu oldum. Biz futbolu hep aile olarak gördük. Bazı notlar aldım, o kadar çok şey konu var ki... Önce başkanımıza geçmiş olsun, sağlık sorunları var herhalde. Sağlık önemli konudur, acil şifalar diliyorum.24 milyon euro verildiTransfer dönemi başladı, Onur ve Tayfur vardı takımda. 'Seyircinin önünde oynamak istemiyorum' söylemleri vardı. Atal ile görüşme yaptık, 1 milyon euro civarında konuşulurken menajeri bir anda 2.5 milyon isteyince vazgeçtik, Svensson'u istedik. Devre arasında Al-Musrati, Renato Sanches ve William Carvalho'nun isimleri bize geldi. Başkan 'bunlardan birini alalım' dedi. Sanches ve Carvalho'nun görüntülerini başkana gösterdim, gülümsedi. Aralarında alınacak tek isim Al-Musrati'ydi. Muçi ile ilgili de raporumuz var. Büyük ligde oynamamış, büyük bonservis ödenmemeli şeklinde. Aynı rapor Al-Musrati için de geçerli. Sonra bir baktık iki oyuncuya 24 milyon euro verilmiş. Matic'i getirelim, az para verelim diye düşünürken verilen para bizi şok etti. Santos bana gelip 'Al-Musrati'yi beğeniyorum ama bu parayı nasıl verdiniz?' dedi. Joe Worrall konusu var, bize önerildi. Olumsuz rapor verdik.Yardımcıma oyuncuyu öneren menajer, 'Siz nasıl insanlarsınız, ben önerdim oyuncu gidip teklif veriyorsunuz' dedi. Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' falan derken 500 bin euro karşılığında oyuncuyu kiraladık.Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmuş. Kaan Şakul '37 milyon euro satış bekliyorum, yoksa kimseyi alamayız' dedi. 'Futbolda böyle bir şey olmaz' dedim. 'Hocam Oraya Rafa Silva yazıyorsunuz, 40-45 milyon euro'luk oyuncu' dedi. 'Futbolu bilmediğiniz için bu fırsatın önümüze çıkacağını görmüyorsunuz' dedim. Immobile ve Paulista için de olumlu rapor verdik.Sana da komisyon verelim dedi iddiasıFriedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var.Aynı duyguları yaşamadığımızı anladımGaziantep maçında uçağın arka bölümüne gittim çocuklarla konuşmaya, 'olur böyle şeyler' dedim. Oyuncular 'Feyyaz hoca da gelsin' dedi. Uçak indiğinde ortalık birbirine girdi. Friedel'ın dediğine göre biz oyuncularla kurgu yapmışız. Hoca ile soyunma odasında taktik tahtasında çalışmalar yapıyorlardı, oyuncular bunları görüyordu. Feyyaz kapıyı açıp içeri giriyor, bakıyor içeride Friedel, Kaan Şakul ve hoca var. Kaan Şakul 'Feyyaz abi özel bir şey konuşuyoruz' diyor. Menajerlik şirketinde çalışan bir ismin bizden ne fazlalığı vardı? Friedel'ın da suçu değil bu. Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığından düşük ücret alıyorum kulüpten. Ben 30 yıl antrenörlük yaptım bu ülkede. Başkan 'Üzülüyorum aldığın ücreti artıralım' dedi. Bir sözleşme hazırladım ama hiçbir geri dönüş olmadı. Başkanın samimi olmadığını gördüm o konuda.Feda döneminde avukatım 'Ver bana yetkiyi sana 2.5 milyon dolar alacağım' dedi. 'Beşiktaş'tan para yemek kadar şerefsizlik olur mu!' dedim. Aynı duyguları yaşamadığımızı 'Sana da komisyon vereyim' dendiğinde anladım zaten."Kaan Şakul'u istifaya davet ettiBeşiktaşlı birisi, işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı? Hocayla konuştum, iki 6 numara ile olmaz dedim. Rafa kenar oynamaz, orada Rashica'dır bizim oyuncumuz dedim. İzinlerle ilgili konuştum, oyuncuların bir grubuyla çalışıldığı ve öbür grubun rahatsız olduğunu konuştum. Bir sürü şeyleri konuştum ben.Yardımcılarım vardı. Hepsine mobbing uyguladılar, antrenman izlemelerini yasakladı Brad Friedel. En son scout ekipleri ile ilgili çalışma yapıyormuş Friedel. Kaan Bey yardımcılarımın 'WyScout' şifrelerini aldı, 'istediğime vereceğim bunları' dedi. Orada kalıp bu mücadeleyi vermeyi başardık diyelim. Kaan Şakul'u da derhal istifaya davet ediyorum. Beşiktaş inanılmaz kötü günlere doğru gidiyor..."Samet Aybaba kimdir?Samet Aybaba 5 Eylül 1956 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. Futbola 1975 senesinde İskenderunspor'da defans oyuncusu olarak başlayan Aybaba, 1977 senesine kadar 36 maça çıktı ve mevkisi gereği fazla gol bulamadı. (1 gol)1977 senesinde Beşiktaş'a transfer oldu. 1988 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandırana dek burada oynayan Aybaba, bu zaman zarfında 334 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı. Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası şampiyonluğu yaşadı. Hasan Arat ne demişti?Samet Aybaba'nın ayrılığıyla ilgili soruya Beşiktaş'tan istifa eden eski kulüp başkanı Hasan Arat, "Samet Aybaba da profesyoneldir. Kulüp, profesyonelleriyle ilgili bir tasarrufta bulunmuştur. Kararımızın arkasındayız. Bu kararı almak zorundaydık, tüm sorumluluğa da bana aittir. Ben habersiz bir iş yapmadım. Whatsapp'tan bildirdim. Benden bir talebi vardı onu yerine getirdim." açıklaması yapmıştı.
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'Kimseye hakkını helal etmediğini söyleyen' Samet Aybaba'dan çarpıcı iddia: 'Sana da komisyon verelim'

14:09 30.11.2024
© Fotoğraf : İHASamet Aybaba
Samet Aybaba - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Fotoğraf : İHA
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Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba çarpıcı iddialarda bulundu. Kendisine komisyon teklif edildiğini söyleyen Aybaba, kimseye hakkını helal etmediğini söyledi.
Beşiktaş'ta sular bir türlü durulmuyor. Beşiktaş Futbol Takımları Genel Koordinatörlüğü görevine son verilen Samet Aybaba, 'hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum' derken, "Mesaj WhatsApp'tan geldi. Samet Aybaba'ya bu olmaz. Yarın 'Samet Aybaba gel Nevzar Demir Tesisleri'nde nöbet tut' deseler, 10 gün nöbet tutarım. Bunlar kiminle muhatap olduklarının farkında değiller" dedi. Aybaba kendisine futbolcuların satışından komisyon verilmesinin teklif edildiğini söyledi.
Basın toplantısında konuşan Samet Aybaba'nın konuşmasından satır başları şöyle:
"Bana verdiğiniz destek ve değerden ötürü çok mutlu oldum. Biz futbolu hep aile olarak gördük. Bazı notlar aldım, o kadar çok şey konu var ki... Önce başkanımıza geçmiş olsun, sağlık sorunları var herhalde. Sağlık önemli konudur, acil şifalar diliyorum.

24 milyon euro verildi

Transfer dönemi başladı, Onur ve Tayfur vardı takımda. 'Seyircinin önünde oynamak istemiyorum' söylemleri vardı. Atal ile görüşme yaptık, 1 milyon euro civarında konuşulurken menajeri bir anda 2.5 milyon isteyince vazgeçtik, Svensson'u istedik. Devre arasında Al-Musrati, Renato Sanches ve William Carvalho'nun isimleri bize geldi. Başkan 'bunlardan birini alalım' dedi. Sanches ve Carvalho'nun görüntülerini başkana gösterdim, gülümsedi. Aralarında alınacak tek isim Al-Musrati'ydi. Muçi ile ilgili de raporumuz var. Büyük ligde oynamamış, büyük bonservis ödenmemeli şeklinde. Aynı rapor Al-Musrati için de geçerli.
Sonra bir baktık iki oyuncuya 24 milyon euro verilmiş. Matic'i getirelim, az para verelim diye düşünürken verilen para bizi şok etti. Santos bana gelip 'Al-Musrati'yi beğeniyorum ama bu parayı nasıl verdiniz?' dedi. Joe Worrall konusu var, bize önerildi. Olumsuz rapor verdik.
Yardımcıma oyuncuyu öneren menajer, 'Siz nasıl insanlarsınız, ben önerdim oyuncu gidip teklif veriyorsunuz' dedi. Ben de başkana söyledim. Sonra başkanımız 'Bana yardımcı olun bu oyuncuyu alalım, siyasi şeyi var' falan derken 500 bin euro karşılığında oyuncuyu kiraladık.
Transfer komitesi gibi bir şey oluşturulmuş. Kaan Şakul '37 milyon euro satış bekliyorum, yoksa kimseyi alamayız' dedi. 'Futbolda böyle bir şey olmaz' dedim. 'Hocam Oraya Rafa Silva yazıyorsunuz, 40-45 milyon euro'luk oyuncu' dedi. 'Futbolu bilmediğiniz için bu fırsatın önümüze çıkacağını görmüyorsunuz' dedim. Immobile ve Paulista için de olumlu rapor verdik.

Sana da komisyon verelim dedi iddiası

Friedel diye bir arkadaşımız göreve geldi. 'Ümraniye'ye gelmeyecek, işinize karışmayacak, sadece satış yapacak' dendi. Ümraniye'ye de geldi, hocaya yardımcı da getirdi. Bu yardımcılara bonservis gibi ücretler ödendi. Kaan Şakul ve başkandan aldığı cesaretle kendini oranın imparatoru sanmaya başladı. Başkana gittim, 'Bu arkadaşa yüksek maaş veriyorsunuz ama komisyon da veriyorsunuz' dedim. Başkan bana 'Sana da verelim Mustafa ve Semih'in satışından' dedi. Bu ne demek dedim ya. Benim tek isteğim Beşiktaş'a katkı sağlamak. Bu olayların hepsinin şahidi var.

Aynı duyguları yaşamadığımızı anladım

Gaziantep maçında uçağın arka bölümüne gittim çocuklarla konuşmaya, 'olur böyle şeyler' dedim. Oyuncular 'Feyyaz hoca da gelsin' dedi. Uçak indiğinde ortalık birbirine girdi. Friedel'ın dediğine göre biz oyuncularla kurgu yapmışız. Hoca ile soyunma odasında taktik tahtasında çalışmalar yapıyorlardı, oyuncular bunları görüyordu. Feyyaz kapıyı açıp içeri giriyor, bakıyor içeride Friedel, Kaan Şakul ve hoca var. Kaan Şakul 'Feyyaz abi özel bir şey konuşuyoruz' diyor. Menajerlik şirketinde çalışan bir ismin bizden ne fazlalığı vardı? Friedel'ın da suçu değil bu. Ben Gio hocanın yardımcılarının aldığından düşük ücret alıyorum kulüpten. Ben 30 yıl antrenörlük yaptım bu ülkede. Başkan 'Üzülüyorum aldığın ücreti artıralım' dedi. Bir sözleşme hazırladım ama hiçbir geri dönüş olmadı. Başkanın samimi olmadığını gördüm o konuda.
Feda döneminde avukatım 'Ver bana yetkiyi sana 2.5 milyon dolar alacağım' dedi. 'Beşiktaş'tan para yemek kadar şerefsizlik olur mu!' dedim. Aynı duyguları yaşamadığımızı 'Sana da komisyon vereyim' dendiğinde anladım zaten."

Kaan Şakul'u istifaya davet etti

Beşiktaşlı birisi, işler kötüyken istifa eder mi? Görevden kaçar mı? Hocayla konuştum, iki 6 numara ile olmaz dedim. Rafa kenar oynamaz, orada Rashica'dır bizim oyuncumuz dedim. İzinlerle ilgili konuştum, oyuncuların bir grubuyla çalışıldığı ve öbür grubun rahatsız olduğunu konuştum. Bir sürü şeyleri konuştum ben.
Yardımcılarım vardı. Hepsine mobbing uyguladılar, antrenman izlemelerini yasakladı Brad Friedel. En son scout ekipleri ile ilgili çalışma yapıyormuş Friedel. Kaan Bey yardımcılarımın 'WyScout' şifrelerini aldı, 'istediğime vereceğim bunları' dedi. Orada kalıp bu mücadeleyi vermeyi başardık diyelim. Kaan Şakul'u da derhal istifaya davet ediyorum. Beşiktaş inanılmaz kötü günlere doğru gidiyor..."

Samet Aybaba kimdir?

Samet Aybaba 5 Eylül 1956 tarihinde Osmaniye'de dünyaya geldi. Futbola 1975 senesinde İskenderunspor'da defans oyuncusu olarak başlayan Aybaba, 1977 senesine kadar 36 maça çıktı ve mevkisi gereği fazla gol bulamadı. (1 gol)
1977 senesinde Beşiktaş'a transfer oldu. 1988 senesinde futbolculuk kariyerini sonlandırana dek burada oynayan Aybaba, bu zaman zarfında 334 maçta forma şansı buldu ve 7 kez rakip ağları havalandırdı. Beşiktaş'ta 2 Lig, 1 Cumhurbaşkanlığı, 1 Başbakanlık, 2 Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Hasan Arat ne demişti?

Samet Aybaba'nın ayrılığıyla ilgili soruya Beşiktaş'tan istifa eden eski kulüp başkanı Hasan Arat, "Samet Aybaba da profesyoneldir. Kulüp, profesyonelleriyle ilgili bir tasarrufta bulunmuştur. Kararımızın arkasındayız. Bu kararı almak zorundaydık, tüm sorumluluğa da bana aittir. Ben habersiz bir iş yapmadım. Whatsapp'tan bildirdim. Benden bir talebi vardı onu yerine getirdim." açıklaması yapmıştı.
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