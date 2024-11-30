https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/besiktasta-giovanni-van-bronckhorst-donemi-bitiyor-sergen-yalcin-ile-gorusmeler-yapiliyor-iddialari-1091005336.html

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi bitiyor: 'Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılıyor' iddiaları

Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi bitiyor: 'Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılıyor' iddiaları

Sputnik Türkiye

Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Takımı geçici olarak Serdar Topraktepe çalıştırırken, yeni... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T11:45+0300

2024-11-30T11:45+0300

2024-11-30T11:45+0300

spor

sergen yalçın

beşiktaş

trt spor

giovanni van bronckhorst

serdar topraktepe

türkiye futbol federasyonu (tff)

futbol

avrupa futbol şampiyonası

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Beşiktaş, son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi için son detaylar görüşülüyor. Bugünkü antrenmanda takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak olup, kendisine Veli Kavlak yardımcı olacak.Yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, TRT Spor'un haberine göre ilk aday olarak Sergen Yalçın ile temas kurdu. Deneyimli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca, Niko Kovač’ın da adaylar arasında olduğu belirtiliyor.Bu gelişmeler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenilmesinin ardından geldi. Mağlubiyet, van Bronckhorst’un geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı.

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sergen yalçın, beşiktaş, trt spor, giovanni van bronckhorst, serdar topraktepe, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası