https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/besiktasta-giovanni-van-bronckhorst-donemi-bitiyor-sergen-yalcin-ile-gorusmeler-yapiliyor-iddialari-1091005336.html
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi bitiyor: 'Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılıyor' iddiaları
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi bitiyor: 'Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılıyor' iddiaları
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Takımı geçici olarak Serdar Topraktepe çalıştırırken, yeni... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:45+0300
2024-11-30T11:45+0300
2024-11-30T11:45+0300
spor
sergen yalçın
beşiktaş
trt spor
giovanni van bronckhorst
serdar topraktepe
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol
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Beşiktaş, son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi için son detaylar görüşülüyor. Bugünkü antrenmanda takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak olup, kendisine Veli Kavlak yardımcı olacak.Yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, TRT Spor'un haberine göre ilk aday olarak Sergen Yalçın ile temas kurdu. Deneyimli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca, Niko Kovač’ın da adaylar arasında olduğu belirtiliyor.Bu gelişmeler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenilmesinin ardından geldi. Mağlubiyet, van Bronckhorst’un geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/wanda-nara-bosanma-davasi-acmisti-mauro-icardi-buenos-aireste-mahkemeye-cikti-1091000568.html
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sergen yalçın, beşiktaş, trt spor, giovanni van bronckhorst, serdar topraktepe, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası
sergen yalçın, beşiktaş, trt spor, giovanni van bronckhorst, serdar topraktepe, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol, avrupa futbol şampiyonası
Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst dönemi bitiyor: 'Sergen Yalçın ile görüşmeler yapılıyor' iddiaları
Beşiktaş, Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Takımı geçici olarak Serdar Topraktepe çalıştırırken, yeni teknik direktör için Sergen Yalçın ile görüşmeler sürüyor.
Beşiktaş, son dönemde alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırma kararı aldı. Hollandalı teknik adamın görevine son verilmesi için son detaylar görüşülüyor. Bugünkü antrenmanda takımı Serdar Topraktepe çalıştıracak olup, kendisine Veli Kavlak yardımcı olacak.
Yeni teknik direktör arayışlarına hız veren Beşiktaş yönetimi, TRT Spor'un haberine göre ilk aday olarak Sergen Yalçın ile temas kurdu. Deneyimli teknik adamın yeniden takımın başına geçmesi için görüşmeler sürüyor. Ayrıca, Niko Kovač’ın da adaylar arasında olduğu belirtiliyor.
Bu gelişmeler, Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’nde Maccabi Tel Aviv’e 3-1 yenilmesinin ardından geldi. Mağlubiyet, van Bronckhorst’un geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırmıştı.