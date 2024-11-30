https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/kayseride-mobilya-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1091013025.html

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor

Sputnik Türkiye

Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T15:17+0300

2024-11-30T15:17+0300

2024-11-30T15:16+0300

türkiye

kayseri

organize sanayi bölgesi (osb)

yangın

yangın söndürme

itfaiye

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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istiklal-caddesinde-otel-yangini-cok-sayida-itfaiye-sevk-edildi-1090960799.html

türkiye

kayseri

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kayseri, organize sanayi bölgesi (osb), yangın, yangın söndürme, itfaiye