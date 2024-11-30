https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/kayseride-mobilya-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1091013025.html
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Sputnik Türkiye
Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T15:17+0300
2024-11-30T15:17+0300
2024-11-30T15:16+0300
türkiye
kayseri
organize sanayi bölgesi (osb)
yangın
yangın söndürme
itfaiye
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Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istiklal-caddesinde-otel-yangini-cok-sayida-itfaiye-sevk-edildi-1090960799.html
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kayseri, organize sanayi bölgesi (osb), yangın, yangın söndürme, itfaiye
kayseri, organize sanayi bölgesi (osb), yangın, yangın söndürme, itfaiye
Kayseri'de mobilya fabrikasında yangın: Müdahale sürüyor
Kayseri'de bir mobilya fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangın ekiplerce kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kayseri'de Organize Sanayi Bölgesi 29. Cadde'deki bir mobilya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye yangına müdahale ederken polis ekipleri, fabrikaya giden yollarda araçların geçişine izin vermiyor. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.