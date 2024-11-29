https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/istiklal-caddesinde-otel-yangini-cok-sayida-itfaiye-sevk-edildi-1090960799.html
İstiklal Caddesi'nde otel yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
İstiklal Caddesi'nde otel yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstiklal Caddesi’ndeki bir otelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T10:01+0300
2024-11-29T10:01+0300
2024-11-29T10:01+0300
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son dakika, istiklal caddesi, istanbul
son dakika, istiklal caddesi, istanbul
İstiklal Caddesi'nde otel yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Ayrıntılar geliyor
İstiklal Caddesi’ndeki bir otelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.