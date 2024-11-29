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İstiklal Caddesi'nde otel yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
İstiklal Caddesi'nde otel yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi
Sputnik Türkiye
İstiklal Caddesi’ndeki bir otelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T10:01+0300
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İstiklal Caddesi'nde otel yangını: Çok sayıda itfaiye sevk edildi

10:01 29.11.2024
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Ayrıntılar geliyor
İstiklal Caddesi’ndeki bir otelin çatısında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
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