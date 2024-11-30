https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-israil-birlesmis-milletler-genel-kurulundan-cikarilmali-1091017757.html

İran: İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılmalı

İran: İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılmalı

Sputnik Türkiye

İran'ın İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılması gerektiğini dile getirdi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T18:54+0300

2024-11-30T18:54+0300

2024-11-30T18:54+0300

israil- filistin çatışması

iran

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bm

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İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan çıkarılması için dört üst düzey BM yetkilisine başvurduklarını duyurdu.Garibabadi'nin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı Abd al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben yapılan çağrının detaylarına yer verildi. Söz konusu başvuruda şu cümlelere yer verildi:İran'ın yönelttiği suçlamalar arasında Birleşmiş Milletler Şartı, dört Cenevre Sözleşmesi, uluslararası insan hakları ve insani hakların ihlalleri yer aldı. Kadın ve çocukların öldürülmesi, yerleşim alanlarının bombalanması, Filistin ve Lübnan'daki eğitim sisteminin sistematik olarak tahrip edilmesi ve diğer savaş suçlarına atıf yapıldı.

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israil

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