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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/iran-israil-birlesmis-milletler-genel-kurulundan-cikarilmali-1091017757.html
İran: İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılmalı
İran: İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılmalı
Sputnik Türkiye
İran'ın İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılması gerektiğini dile getirdi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T18:54+0300
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israil- filistin çatışması
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İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan çıkarılması için dört üst düzey BM yetkilisine başvurduklarını duyurdu.Garibabadi'nin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı Abd al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben yapılan çağrının detaylarına yer verildi. Söz konusu başvuruda şu cümlelere yer verildi:İran'ın yönelttiği suçlamalar arasında Birleşmiş Milletler Şartı, dört Cenevre Sözleşmesi, uluslararası insan hakları ve insani hakların ihlalleri yer aldı. Kadın ve çocukların öldürülmesi, yerleşim alanlarının bombalanması, Filistin ve Lübnan'daki eğitim sisteminin sistematik olarak tahrip edilmesi ve diğer savaş suçlarına atıf yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/israil-harita-paylasarak-evine-donen-lubnanlilari-uyardi-bu-hattin-guneyine-inmek-yasak-1090981195.html
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iran, kazım garibabadi , bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu
iran, kazım garibabadi , bm, birleşmiş milletler (bm), bm genel kurulu, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu

İran: İsrail, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılmalı

18:54 30.11.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMARİran bayrağı
İran bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AFP 2023 / JOE KLAMAR
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İran'ın İnsan Hakları Konseyi Genel Sekreteri Garibabadi, İsrail'in Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndan çıkarılması gerektiğini dile getirdi.
İran İnsan Hakları Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Kazım Garibabadi, İsrail'in BM Genel Kurulu'ndan çıkarılması için dört üst düzey BM yetkilisine başvurduklarını duyurdu.
Garibabadi'nin açıklamasında, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konsey Başkanı Robert Rey, BM Kadın Komisyonu Başkanı Abd al-Aziz Umm al-Wasil ve BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'e hitaben yapılan çağrının detaylarına yer verildi.
Söz konusu başvuruda şu cümlelere yer verildi:
Kuşkusuz, İsrail'in hesap vermesi ve işlediği suçların bedelini ödemesi özellikle de BM'den ihraç edilme cezasına çarptırılması için zaman gelmiştir. Kısa bir süre önce birçok BM üyesi, İsrail'in BM Genel Kurulu üyeliğinin sona erdirilmesi yönünde ciddi taleplerde bulunmuştur. Ortak direniş, kararlılık ve azami izolasyon, bu suç rejiminin ölüm makinesini durdurmanın tek yoludur.
İran'ın yönelttiği suçlamalar arasında Birleşmiş Milletler Şartı, dört Cenevre Sözleşmesi, uluslararası insan hakları ve insani hakların ihlalleri yer aldı. Kadın ve çocukların öldürülmesi, yerleşim alanlarının bombalanması, Filistin ve Lübnan'daki eğitim sisteminin sistematik olarak tahrip edilmesi ve diğer savaş suçlarına atıf yapıldı.
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