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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/israil-harita-paylasarak-evine-donen-lubnanlilari-uyardi-bu-hattin-guneyine-inmek-yasak-1090981195.html
İsrail, harita paylaşarak evine dönen Lübnanlıları uyardı: Bu hattın güneyine inmek yasak
İsrail, harita paylaşarak evine dönen Lübnanlıları uyardı: Bu hattın güneyine inmek yasak
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, ateşkes sonrası evlerine dönmeye başlayan Lübnanlıları uyararak 'girilmesi yasak' köylerin isimlerini paylaştı. Haritayla birlikte yapılan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T16:25+0300
2024-11-29T16:30+0300
israil- filistin çatışması
israil ordusu (idf)
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İsrail ordusunun (IDF) Arap Medyası Sözcüsü Avichay Adraee, iki ayrı duyuruyla yaptığı uyarılarda 17.00'den sabah 07.00'ye kadar Litani Nehri'nin güneyine gitmenin yasak olduğunu belirterek halihazırda güneyde olanların ise olduğu yerde kalmaları gerektiğini açıkladı. IDF Sözcüsü ayrı bir duyuruyla yaklaşık 60'a yakın köyün ismini sayarak eve dönüşün tehlikeli olacağını ifade edip "İkinci bir duyuruya kadar bu güney hattındaki evlerinize dönmeniz yasaktır" ifadelerini kullandı. Ateşkesin ilan edilmesini takiben saatler içinde çatışmalar sebebiyle zorla evinden ayrılan Lübnan halkı eve dönüş yolculuğuna başlarken Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin 'birkaç kez' ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/lubnan-ordusu-israil-ateskes-anlasmasini-birkac-kez-ihlal-etti-1090969865.html
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israil ordusu (idf), lübnan, israil, zorla yerinden etme
israil ordusu (idf), lübnan, israil, zorla yerinden etme

İsrail, harita paylaşarak evine dönen Lübnanlıları uyardı: Bu hattın güneyine inmek yasak

16:25 29.11.2024 (güncellendi: 16:30 29.11.2024)
© SputnikLübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin
Lübnan ordusu ateşkes sonrası halkı uyardı: İsrail çekilmeden evinize dönmeyin - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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İsrail ordusu, ateşkes sonrası evlerine dönmeye başlayan Lübnanlıları uyararak 'girilmesi yasak' köylerin isimlerini paylaştı. Haritayla birlikte yapılan uyarıda "İkinci bir duyuruya kadar bu güney hattındaki evlerinize dönmeniz yasaktır" denildi.
İsrail ordusunun (IDF) Arap Medyası Sözcüsü Avichay Adraee, iki ayrı duyuruyla yaptığı uyarılarda 17.00'den sabah 07.00'ye kadar Litani Nehri'nin güneyine gitmenin yasak olduğunu belirterek halihazırda güneyde olanların ise olduğu yerde kalmaları gerektiğini açıkladı.
IDF Sözcüsü ayrı bir duyuruyla yaklaşık 60'a yakın köyün ismini sayarak eve dönüşün tehlikeli olacağını ifade edip "İkinci bir duyuruya kadar bu güney hattındaki evlerinize dönmeniz yasaktır" ifadelerini kullandı.
Ateşkesin ilan edilmesini takiben saatler içinde çatışmalar sebebiyle zorla evinden ayrılan Lübnan halkı eve dönüş yolculuğuna başlarken Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin 'birkaç kez' ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
İsrail- Filistin çatışması
Lübnan ordusu: İsrail, ateşkes anlaşmasını birkaç kez ihlal etti
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