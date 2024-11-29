https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/israil-harita-paylasarak-evine-donen-lubnanlilari-uyardi-bu-hattin-guneyine-inmek-yasak-1090981195.html

İsrail, harita paylaşarak evine dönen Lübnanlıları uyardı: Bu hattın güneyine inmek yasak

İsrail, harita paylaşarak evine dönen Lübnanlıları uyardı: Bu hattın güneyine inmek yasak

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, ateşkes sonrası evlerine dönmeye başlayan Lübnanlıları uyararak 'girilmesi yasak' köylerin isimlerini paylaştı. Haritayla birlikte yapılan... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T16:25+0300

2024-11-29T16:25+0300

2024-11-29T16:30+0300

israil- filistin çatışması

israil ordusu (idf)

lübnan

israil

zorla yerinden etme

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İsrail ordusunun (IDF) Arap Medyası Sözcüsü Avichay Adraee, iki ayrı duyuruyla yaptığı uyarılarda 17.00'den sabah 07.00'ye kadar Litani Nehri'nin güneyine gitmenin yasak olduğunu belirterek halihazırda güneyde olanların ise olduğu yerde kalmaları gerektiğini açıkladı. IDF Sözcüsü ayrı bir duyuruyla yaklaşık 60'a yakın köyün ismini sayarak eve dönüşün tehlikeli olacağını ifade edip "İkinci bir duyuruya kadar bu güney hattındaki evlerinize dönmeniz yasaktır" ifadelerini kullandı. Ateşkesin ilan edilmesini takiben saatler içinde çatışmalar sebebiyle zorla evinden ayrılan Lübnan halkı eve dönüş yolculuğuna başlarken Lübnan ordusu, İsrail askerlerinin 'birkaç kez' ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/lubnan-ordusu-israil-ateskes-anlasmasini-birkac-kez-ihlal-etti-1090969865.html

lübnan

israil

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israil ordusu (idf), lübnan, israil, zorla yerinden etme