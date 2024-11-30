https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/irak-suriye-sinirini-kapatti-1091020991.html
Irak, Suriye sınırını kapattı
Irak, Suriye sınırını kapattı
Sputnik Türkiye
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T23:03+0300
2024-11-30T23:03+0300
2024-11-30T23:03+0300
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Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.Daha önce Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.Savunma Bakanı el-Abbasi’den güvenlik toplantısıIrak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye’deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye’deki güvenlik gelişmelerinin Irak’a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/halepteki-iran-konsoloslugu-saldiriya-ugradi-1091019050.html
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irak, suriye, musul, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani
irak, suriye, musul, ortadoğu, muhammed şiya es-sudani
Irak, Suriye sınırını kapattı
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını açıkladı.
Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.
Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.
Daha önce Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.
Savunma Bakanı el-Abbasi’den güvenlik toplantısı
Irak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye’deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye’deki güvenlik gelişmelerinin Irak’a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.
Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.