https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/irak-suriye-sinirini-kapatti-1091020991.html

Irak, Suriye sınırını kapattı

Irak, Suriye sınırını kapattı

Sputnik Türkiye

Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Suriye’de yaşanan çatışmaların ardından Irak-Suriye sınırının kapatıldığını... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T23:03+0300

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Irak yönetimi, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını bildirdi.Irak Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Korgeneral Kays el-Muhammedavi, Irak haber ajansı INA'ya yaptığı açıklamada, ülke sınırlarının tamamen kapatıldığını ve güvenlik güçlerinin Irak'ı korumak için Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin emirlerini beklediğini duyurdu.Daha önce Irak Sınır Kuvvetleri Komutanı General Muhammed Abdulvahab es-Suaydi, Irak-Suriye sınırında güçlendirme çalışmaları yaptıklarını ve önlemleri artırdıklarını belirtmişti.Savunma Bakanı el-Abbasi’den güvenlik toplantısıIrak Savunma Bakanı Sabit Muhammed el-Abbasi ise, Suriye’deki gelişmelerin ardından Sincar'da Batı Ninova Operasyon Komutanlığı ile bir toplantı gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre el-Abbasi, toplantıda Suriye’deki güvenlik gelişmelerinin Irak’a etkileri ve Irak-Suriye sınırındaki güvenliği ele aldı. Toplantının ardından sınır hattında alınan önlemleri denetleyen Bakan el-Abbasi, güvenlik önlemleri ve Irak güçlerinin hazırlıkları hakkında bilgi aldı.Öte yandan Iraklı yerel kaynaklar da Suriye sınırındaki güvenliği sağlamak amacıyla takviye birliklerin Musul kentine bağlı Sincar ilçesine sevk edildiğini aktardı.

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