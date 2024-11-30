https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ingilterede-destekli-olum-yasa-tasarisi-parlamentodan-gecti-1091013151.html
İngiltere'de 'Destekli Ölüm' yasa tasarısı Parlamento'dan geçti
İngiltere'de 'Destekli Ölüm' yasa tasarısı Parlamento'dan geçti
Sputnik Türkiye
İngiltere ve Galler, 'destekli ölümün' yasallaştırılması için büyük bir adım attı. Parlamento tarafından onaylanan 'destekli ölüm' yasa tasarısı, 18 yaş ve... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T15:35+0300
2024-11-30T15:35+0300
2024-11-30T15:35+0300
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avrupa
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galler
ötenazi
destekli ölüm
assisted dying
yasa tasarısı
onay
parlamento
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İngiltere'de 'Assisted Dying' (Destekli Ölüm) yasa tasarısı, Parlamento'da yapılan ikinci oylamada 330 oyla kabul edildi. Bu yasa tasarısı, altı aydan daha az ömrü kalan, ölümcül hastalığı olan bireylere kendi seçtikleri bir zamanda hayatlarını sonlandırma hakkı tanımayı hedefliyor.Yasa tasarısı uyarınca, İngiltere ve Galler'de 18 yaş ve üzeri altı aydan az ömrü kalan kişiler kendi yaşamlarını sona erdirmek için yardım talebinde bulunmaya hak kazanabilecek. Bu kişilerin ayrıca gönüllü karar alacak kadar zihinsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamaları gerekecek.Ötenazi hakkının kullanılabilmesi için bireylerin iki doktorun ve Yüksek Mahkemenin onayını alması gerekli. Bu sürecin, önerinin sağlam bir denetim mekanizmasına dayandırılması gerektiği düşünülüyor. Yaklaşık 10 yıldır tartışılan konu hakkında yapılan ilk oylamada parlamento üyelerinin çoğunluğu yasa tasarısını onayladı. Bina dışında toplanan binlerce destekçi, sonuçlar açıklanırken gözyaşlarını tutamadı. Ancak birçok eleştirmen bu yasa tasarısının oldukça 'tehlikeli' olduğunu söyleyerek konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240924/intihar-kapsullu-olumde-firma-calisanlari-intihara-yardimdan-gozaltina-alindi-1088394481.html
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avrupa, ingiltere, galler, ötenazi, destekli ölüm, assisted dying, yasa tasarısı, onay, parlamento
avrupa, ingiltere, galler, ötenazi, destekli ölüm, assisted dying, yasa tasarısı, onay, parlamento
İngiltere'de 'Destekli Ölüm' yasa tasarısı Parlamento'dan geçti
İngiltere ve Galler, 'destekli ölümün' yasallaştırılması için büyük bir adım attı. Parlamento tarafından onaylanan 'destekli ölüm' yasa tasarısı, 18 yaş ve üzeri ölümcül hastalığa yakalanmış ve altı aydan az ömrü kalan hastalara tıbbi yardım talebinde bulunarak hayatlarını sonlandırma hakkı sunuyor.
İngiltere'de 'Assisted Dying' (Destekli Ölüm) yasa tasarısı, Parlamento'da yapılan ikinci oylamada 330 oyla kabul edildi. Bu yasa tasarısı, altı aydan daha az ömrü kalan, ölümcül hastalığı olan bireylere kendi seçtikleri bir zamanda hayatlarını sonlandırma hakkı tanımayı hedefliyor.
Yasa tasarısı uyarınca, İngiltere ve Galler'de 18 yaş ve üzeri altı aydan az ömrü kalan kişiler kendi yaşamlarını sona erdirmek için yardım talebinde bulunmaya hak kazanabilecek. Bu kişilerin ayrıca gönüllü karar alacak kadar zihinsel kapasiteye sahip olduğunu kanıtlamaları gerekecek.
Ötenazi hakkının kullanılabilmesi için bireylerin iki doktorun ve Yüksek Mahkemenin onayını alması gerekli. Bu sürecin, önerinin sağlam bir denetim mekanizmasına dayandırılması gerektiği düşünülüyor.
Yaklaşık 10 yıldır tartışılan konu hakkında yapılan ilk oylamada parlamento üyelerinin çoğunluğu yasa tasarısını onayladı. Bina dışında toplanan binlerce destekçi, sonuçlar açıklanırken gözyaşlarını tutamadı. Ancak birçok eleştirmen bu yasa tasarısının oldukça 'tehlikeli' olduğunu söyleyerek konu hakkındaki endişelerini dile getirdi.