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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ingiliz-uzman-abdnin-ukraynadaki-stratejisi-batili-askerleri-de-riske-sokuyor-1090992525.html
İngiliz uzman: ABD'nin Ukrayna'daki stratejisi Batılı askerleri de riske sokuyor
İngiliz uzman: ABD'nin Ukrayna'daki stratejisi Batılı askerleri de riske sokuyor
Sputnik Türkiye
İngiliz analist Aleksandr Mercouris, ABD'nin Ukrayna'daki stratejisi nedeniyle Batılı askerlerin ölme riskinin olduğuna dikkat çekti. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T00:09+0300
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Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın derinliklerine füze saldırılarına izin verme kararının sadece Ukraynalıların değil, Batılı ülkelerden askeri personelin de ölümüne yol açacağını söyledi.Mercouris, “Bu yanlış askeri strateji şimdiden Ukrayna'ya ağır kayıplar verdirerek sınırlı silah stokunun ve nihayetinde Storm Shadow füzelerinin daha da azalmasına yol açıyor. Bu strateji, Ukraynalıları ve Ukrayna'daki Batılı askeri personeli riske atıyor. Ve bu kararlar çatışmanın sonucunu değiştirmeyecek” dedi.Tüm kozların hala Rusya'nın elinde olduğunu vurgulayan İngiliz analist, “Joe Biden yönetiminin Trump'ın göreve başlamasından önce yaptığı gerilimi tırmandırma girişiminin amacına ulaşamadığı zaten açık, Rusya buna 'Oreşnik' ile başarılı bir şekilde karşılık veriyor” diye konuştu.Rusya Savunma Bakanlığı,25 Kasım'da Rus ordusunun Harkov’daki Ukrayna Savunma Bakanlığı Anaİstihbarat Müdürlüğü'nün (GUR) Kraken biriminin karargahına düzenlediği füze saldırısındaçoğu ABD'li 40’a yakın yabancı uzmanın öldürüldüğünü duyurmuştu.Daha önce The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerini vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiğini aktarmıştı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu belirtmişti. Bu durum sonrası Rusya, 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve füze ekipmanı üreten büyük sanayi kompleksini hedef almıştı. Operasyon kapsamında, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiği duyurulmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/macaristan-basbakani-orban-abd-ve-fransiz-personellerinin-ukraynada-gorunmesi-son-derece-endise-1090982892.html
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abd, aleksandr mercouris, joe biden, ukrayna, abd, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), özel askeri harekat, kraken, harkov, kursk, bryansk, atacms, oreşnik , vladimir putin
abd, aleksandr mercouris, joe biden, ukrayna, abd, ukrayna savunma bakanlığı askeri istihbarat dairesi (gur), özel askeri harekat, kraken, harkov, kursk, bryansk, atacms, oreşnik , vladimir putin

İngiliz uzman: ABD'nin Ukrayna'daki stratejisi Batılı askerleri de riske sokuyor

00:09 30.11.2024
© Sputnik / РИА НовостиRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Sputnik / РИА Новости
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İngiliz analist Aleksandr Mercouris, ABD'nin Ukrayna'daki stratejisi nedeniyle Batılı askerlerin ölme riskinin olduğuna dikkat çekti.
Rusya’nın Ukrayna’da yürüttüğü özel askeri harekata dair son gelişmeleri YouTube kanalından değerlendiren İngiliz uzman Aleksandr Mercouris, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Rusya'nın derinliklerine füze saldırılarına izin verme kararının sadece Ukraynalıların değil, Batılı ülkelerden askeri personelin de ölümüne yol açacağını söyledi.
Mercouris, “Bu yanlış askeri strateji şimdiden Ukrayna'ya ağır kayıplar verdirerek sınırlı silah stokunun ve nihayetinde Storm Shadow füzelerinin daha da azalmasına yol açıyor. Bu strateji, Ukraynalıları ve Ukrayna'daki Batılı askeri personeli riske atıyor. Ve bu kararlar çatışmanın sonucunu değiştirmeyecek” dedi.
Tüm kozların hala Rusya'nın elinde olduğunu vurgulayan İngiliz analist, “Joe Biden yönetiminin Trump'ın göreve başlamasından önce yaptığı gerilimi tırmandırma girişiminin amacına ulaşamadığı zaten açık, Rusya buna 'Oreşnik' ile başarılı bir şekilde karşılık veriyor” diye konuştu.
Rusya Savunma Bakanlığı,25 Kasım'da Rus ordusunun Harkov’daki Ukrayna Savunma Bakanlığı Anaİstihbarat Müdürlüğü'nün (GUR) Kraken biriminin karargahına düzenlediği füze saldırısındaçoğu ABD'li 40’a yakın yabancı uzmanın öldürüldüğünü duyurmuştu.
Daha önce The New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk kez Ukrayna'nın Rusya topraklarının derinliklerini vurmak için ABD'nin uzun menzilli füzelerini kullanmasına izin verdiğini aktarmıştı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin daha önce yaptığı bir açıklamada, Ukrayna'nın 19 Kasım'da Kursk ve Bryansk bölgelerindeki hedefleri ABD'nin ATACMS füzeleri ve İngiltere'nin uzun menzilli Storm Shadow füzeleriyle vurduğunu belirtmişti. Bu durum sonrası Rusya, 21 Kasım'da Dnepropetrovsk'taki bulunan Ukrayna askeri-sanayi tesisine yönelik kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmiş ve füze ekipmanı üreten büyük sanayi kompleksini hedef almıştı. Operasyon kapsamında, Rusya'nın en yeni orta menzilli füze sistemlerinden biri olan Oreşnik'in nükleer olmayan hipersonik konfigürasyonda bir balistik füze ile test edildiği duyurulmuştu.
Viktor Orban - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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