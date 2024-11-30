https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/hatayda-depremde-26-kisiye-mezar-olan-apartmanin-muteahhidi-istanbulda-yakalandi-1091008918.html
Hatay'da depremde 26 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
Hatay'da depremde 26 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
Sputnik Türkiye
6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi İstanbul'da yakalandı 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T12:47+0300
2024-11-30T12:47+0300
2024-11-30T12:46+0300
türkiye
hatay
kahramanmaraş
istanbul
müteahhit
yıkım
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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.Hakkında 44 arama kararı bulunuyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/7lik-uyari-yapmisti-antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-dikkat-ederseniz-diyerek-fay-hattini-1090998134.html
türkiye
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hatay, kahramanmaraş, istanbul, müteahhit, yıkım
hatay, kahramanmaraş, istanbul, müteahhit, yıkım
Hatay'da depremde 26 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi İstanbul'da yakalandı
Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.
Hakkında 44 arama kararı bulunuyor
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.
Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.