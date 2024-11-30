https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/hatayda-depremde-26-kisiye-mezar-olan-apartmanin-muteahhidi-istanbulda-yakalandi-1091008918.html

Hatay'da depremde 26 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Hatay'da depremde 26 kişiye mezar olan apartmanın müteahhidi İstanbul'da yakalandı

Sputnik Türkiye

6 Şubat depremlerinde Hatay'da yıkılan ve 26 kişinin öldüğü Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi İstanbul'da yakalandı 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T12:47+0300

2024-11-30T12:47+0300

2024-11-30T12:46+0300

türkiye

hatay

kahramanmaraş

istanbul

müteahhit

yıkım

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Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yıkılan ve 26 kişiye mezar olan Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi ve fenni mümessili Mehmet Yunus İstanbul'da gözaltına alındı.Hakkında 44 arama kararı bulunuyorİstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Kırıkhan Cumhuriyet Savcılığınca hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebebiyet olma" suçundan 44 arama kararı verilen müteahhit Mehmet Yunus'un Şişli'de olduğunu tespit etti.Ekipler, depremde yıkılan 26 kişinin hayatını kaybettiği Yağmur Apartmanı'nın müteahhidi Yunus'u, Şişli'de belirledikleri adrese düzenlenen operasyonla yakaladı. Yunus, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/7lik-uyari-yapmisti-antalya-depremi-sonrasi-prof-dr-naci-gorur-dikkat-ederseniz-diyerek-fay-hattini-1090998134.html

türkiye

hatay

kahramanmaraş

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