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Gürcistan: Hükümet karşıtı gösteriler iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi girişimini ortaya koyuyor
Gürcistan: Hükümet karşıtı gösteriler iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi girişimini ortaya koyuyor
Sputnik Türkiye
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi (GSS), belirli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuyla yakından ilgilendiğini belirterek hükümet karşıtı... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T21:39+0300
2024-11-30T21:39+0300
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gürcistan parlamentosu
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hükümet karşıtı eylem
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, "Tiflis'te parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler, Gürcistan'da iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi girişimini ortaya koyuyor" dediği açıklamasında, "Ülkede son günlerde devam eden olaylar, planlanan yıkıcı süreçlerin, Devlet Güvenlik Servisi tarafından iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi vakasının soruşturulması çerçevesinde ortaya çıkarılan gerçek koşullara uygun olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bu konuda toplumu önceden bilgilendirmiştik" cümlelerini kaydetti.Güvenlik birimleri ayrıca belirli siyasi partilerin ve liderlerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesiyle yakından ilgilendiğini de vurguladı. Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nin Gürcistan Ceza Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca olup bitenleri soruşturduğu belirtilen açıklamada, "Gürcistan Parlamentosu toprakları yakınlarındaki eylemler sırasında belirli bir grup insan, amacı belirli siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum örgütlerinin liderleri tarafından yıkıcı ve şiddet içeren senaryolar geliştirmek olan provokasyonlar düzenlemeye çalışıyor" denildi.Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, protestocuları dikkatli olmaya ve provokasyonlara ortak olmama konusunda uyararak, "Kurum olarak devam eden soruşturma çerçevesinde olayları yakından takip ediyor ve yıkıcı eylemlerin uygulanmasının devam eden soruşturma kapsamında değerlendirileceğini belirtiyoruz" cümlesini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-basbakani-kobahidze-maydan-senaryosu-gurcistanda-tekrarlanmayacak-1091014589.html
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gürcistan, gürcistan parlamentosu, hükümet karşıtı gösteri, hükümet karşıtı eylem
gürcistan, gürcistan parlamentosu, hükümet karşıtı gösteri, hükümet karşıtı eylem

Gürcistan: Hükümet karşıtı gösteriler iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi girişimini ortaya koyuyor

21:39 30.11.2024
© AP Photo / Shakh AivazovGürcistan'da muhalefet
Gürcistan'da muhalefet - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Shakh Aivazov
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Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi (GSS), belirli siyasi partiler ve sivil toplum kuruluşlarının bu konuyla yakından ilgilendiğini belirterek hükümet karşıtı gösterilerin, Gürcistan'da iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi girişimini ortaya koyduğunu dile getirdi.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, "Tiflis'te parlamento binası yakınlarında düzenlenen hükümet karşıtı gösteriler, Gürcistan'da iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi girişimini ortaya koyuyor" dediği açıklamasında, "Ülkede son günlerde devam eden olaylar, planlanan yıkıcı süreçlerin, Devlet Güvenlik Servisi tarafından iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesi vakasının soruşturulması çerçevesinde ortaya çıkarılan gerçek koşullara uygun olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bu konuda toplumu önceden bilgilendirmiştik" cümlelerini kaydetti.
Güvenlik birimleri ayrıca belirli siyasi partilerin ve liderlerinin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin de iktidarın şiddet yoluyla ele geçirilmesiyle yakından ilgilendiğini de vurguladı.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi'nin Gürcistan Ceza Kanunu'nun 315. Maddesi uyarınca olup bitenleri soruşturduğu belirtilen açıklamada, "Gürcistan Parlamentosu toprakları yakınlarındaki eylemler sırasında belirli bir grup insan, amacı belirli siyasi partilerin liderleri ve sivil toplum örgütlerinin liderleri tarafından yıkıcı ve şiddet içeren senaryolar geliştirmek olan provokasyonlar düzenlemeye çalışıyor" denildi.
Gürcistan Devlet Güvenlik Servisi, protestocuları dikkatli olmaya ve provokasyonlara ortak olmama konusunda uyararak, "Kurum olarak devam eden soruşturma çerçevesinde olayları yakından takip ediyor ve yıkıcı eylemlerin uygulanmasının devam eden soruşturma kapsamında değerlendirileceğini belirtiyoruz" cümlesini kaydetti.
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