https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gungorende-coken-binayla-ilgili-iki-kisi-tutuklandi-bir-isci-hala-enkaz-altinda-1091017498.html
Güngören'de çöken binayla ilgili iki kişi tutuklandı: Bir işçi hala enkaz altında
Güngören'de çöken binayla ilgili iki kişi tutuklandı: Bir işçi hala enkaz altında
Sputnik Türkiye
Güngören'de kısmen çöken binayla ilgili gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T18:31+0300
2024-11-30T18:31+0300
2024-11-30T18:31+0300
türkiye
güngören
emniyet müdürlüğü
çöken bina
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Güngören'de dün meydana gelen olayda, yıkım sırasında bir binada çökme medyada gelmişti. Bir işçi yaralanırken, bir işçi hala enkaz altında. Yıkımla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilirken kısmen çöken binada iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çalışma kapsamında yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gungorende-coken-binanin-enkazindaki-isciye-hala-ulasilamadi-calismalar-suruyor-1091007175.html
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güngören, emniyet müdürlüğü, çöken bina
güngören, emniyet müdürlüğü, çöken bina
Güngören'de çöken binayla ilgili iki kişi tutuklandı: Bir işçi hala enkaz altında
Güngören'de kısmen çöken binayla ilgili gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı.
Güngören'de dün meydana gelen olayda, yıkım sırasında bir binada çökme medyada gelmişti. Bir işçi yaralanırken, bir işçi hala enkaz altında. Yıkımla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilirken kısmen çöken binada iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çalışma kapsamında yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.