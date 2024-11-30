https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gungorende-coken-binayla-ilgili-iki-kisi-tutuklandi-bir-isci-hala-enkaz-altinda-1091017498.html

Güngören'de çöken binayla ilgili iki kişi tutuklandı: Bir işçi hala enkaz altında

Güngören'de çöken binayla ilgili iki kişi tutuklandı: Bir işçi hala enkaz altında

Sputnik Türkiye

Güngören'de kısmen çöken binayla ilgili gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T18:31+0300

2024-11-30T18:31+0300

2024-11-30T18:31+0300

türkiye

güngören

emniyet müdürlüğü

çöken bina

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Güngören'de dün meydana gelen olayda, yıkım sırasında bir binada çökme medyada gelmişti. Bir işçi yaralanırken, bir işçi hala enkaz altında. Yıkımla ilgili sürdürülen soruşturmada gözaltına alınan yıkımda görevli bir kişi ile yıkımı gerçekleştiren firmanın yetkilisi tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde yıkımı gerçekleştirilirken kısmen çöken binada iki işçinin göçük altında kalmasıyla ilgili çalışma başlattı.Çalışma kapsamında yıkım işinde görevli F.Ö. ile yıkım işlemini gerçekleştiren firmanın yetkilisi B.H. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gungorende-coken-binanin-enkazindaki-isciye-hala-ulasilamadi-calismalar-suruyor-1091007175.html

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