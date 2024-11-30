https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gumruk-vergisi-tehditinde-bulunmustu-kanada-basbakani-trudeau-yaptirimlari-engellemek-icin-abdye-1091001843.html

Gümrük vergisi tehditinde bulunmuştu: Kanada Başbakanı Trudeau, yaptırımları engellemek için ABD'ye gitti

Gümrük vergisi tehditinde bulunmuştu: Kanada Başbakanı Trudeau, yaptırımları engellemek için ABD'ye gitti

Sputnik Türkiye

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Trump'un 'sınırdaki uyuşturucu ticaretini durdurmaz iseniz yüzde 25 gümrük vergisi koyarım' tehditinden sonra... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T09:47+0300

2024-11-30T09:47+0300

2024-11-30T10:40+0300

dünya

donald trump

justin trudeau

muhafazakar parti (kanada)

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genel seçim

seçim barajı

ekonomik yaptırım

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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyma planı, Kanada ekonomisinde büyük bir kriz yaratma potansiyeli taşırken, siyasi arenada Başbakan Justin Trudeau üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump’ın bu hamlesi, Kanada’da muhalefetin güçlenmesine ve Trudeau’nun ana rakibi olan Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre’in popülaritesinin artmasına zemin hazırlıyor.Ekonomistler ve medya kuruluşları, Trump’ın gümrük vergisi tehdidinin sadece bir blöf olmadığını, bunun bir 'uygulanabilir plan' olduğunu belirtiyor. Kanada’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) son sekiz çeyreğin yedisinde düşüş göstermesi, artan işsizlik oranları ve zayıflayan ekonomi, Trudeau hükümetinin zorlu bir sınavdan geçtiğine işaret ediyor. Trump’ın vergileri uygulamaya koyması durumunda, ekonomistler Kanada’nın 2025 yılında tam ölçekli bir resesyona girebileceği konusunda uyarıyor.Trudeau’nun zayıflayan konumuTrudeau’nun Liberal Partisi, 2021 seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kaybetmiş ve azınlık hükümeti olarak görev yapmaya devam etmişti. Şu an Liberal Parti’nin oy oranı yüzde 28,6 seviyesinde seyrediyor ve bu oran Muhafazakar Parti ile arasında yalnızca iki puan fark bırakıyor. Trudeau’nun onay oranları yüzde 26 ile 30 arasında değişirken, kamuoyu yoklamaları 2025 seçimlerinde Trudeau’nun zafer kazanmasının düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Muhafazakar lider Pierre Poilievre’nin ise 'Trump etkisinden ilham alan bir politikacı' olarak tanımlanması, siyasi dinamiklerde önemli değişimlere işaret ediyor.Korkudan ABD'ye gidip Trump ile görüştü Justin Trudeau, Trump’ın gümrük vergisi tehdidini görüşmek üzere Florida’ya giderek Trump ile bir araya geldi. Florida ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Trudeau, “Donald Trump böyle açıklamalarda bulunduğunda, bunu hayata geçireceğini biliyoruz. Bu konuda hiçbir şüphe yok,” dedi.Trudeau, Trump’ın Kanada sınırından gerçekleşen yasa dışı göç ve uyuşturucu ticaretini durdurma şartı öne sürmesini ele alırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı. Trudeau’nun ziyareti, hem Kanada ekonomisi hem de siyasi geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html

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