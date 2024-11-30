Gümrük vergisi tehditinde bulunmuştu: Kanada Başbakanı Trudeau, yaptırımları engellemek için ABD'ye gitti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
'Türkiye’deki tüm ATM’lerin ve para sayma makinelerinin değişmesinin maliyeti yaklaşık 150 milyon dolar'
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
11 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Aile hekimlerinden beş günlük iş bırakma eylemi
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Osmanlıdan Günümüze Tatlı Kültürü
13:30
39 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
14:34
2 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
14:56
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
Yedek subay olarak askerlik yapmanın emekliliğe etkisi
15:07
51 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘Halep'te yaşanan gelişmeler, Türkiye'yi Rusya ve İran ile karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir tuzak olabilir’
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
Halep ateşi kimleri yakacak
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
20:41
8 dk
SESLİ HABER
ATM’lerde yeni dönem: 81 ilde para çekme ve yatırma işlemleri değişiyor
07:19
2 dk
SESLİ HABER
Disiplinlerarası bilim sıralamasında Türkiye'den 4 üniversite ilk 100'de
08:29
2 dk
ÖZEL HABER
Akciğer kanseri vakalarında artış: Her yıl 41 bin kişiye yeni akciğer kanseri teşhisi konuluyor
09:04
5 dk
ÖZEL HABER
Bakan Bayraktar’dan Gazprom açıklaması: ABD, Rusya’yı değil Türkiye’yi hedef alıyor
09:22
2 dk
SESLİ HABER
Motokuryelere yeni düzenleme: Adli sicil kaydı sorgulanacak
09:40
2 dk
SESLİ HABER
Genel Sağlık Sigortası borçlarına af geliyor: İşte detaylar
10:04
1 dk
ÖZEL HABER
Canan Karatay anlattı: Genç ve sağlıklı kalmanın formülü ne?
10:19
4 dk
SESLİ HABER
Japon deprem uzmanı, en riskli fayı açıklayarak uyardı
10:37
1 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
10:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
11:09
33 dk
SESLİ HABER
Yoğun bakımlara yapay zeka desteği geliyor
11:53
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
SESLİ HABER
Ateşkese saatler kala İsrail saldırısı: 6 ölü, 12 yaralı
12:10
1 dk
SESLİ HABER
Tapu işlemlerinde 1 Ocak’tan itibaren bu değişiklik geçerli olacak
12:23
2 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:33
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
1 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
SESLİ HABER
Yaşlı kadın bir günde iki kez öldü
16:08
2 dk
ÖZEL HABER
Uzmanı yanıtladı: Konut kredisi faizleri düşecek mi?
16:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
ÖZEL HABER
Amerikan dergisinden Bahçeli’ye övgü: Paramparça etti
17:10
5 dk
SESLİ HABER
Astım ve KOAH hastalığına karşı yeni bir tedavi yöntemi bulundu
17:25
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
ÖZEL HABER
Ecevit'ten Erdoğan'a: Türk siyasetinde şiir okuyan parti liderleri
19:25
33 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gumruk-vergisi-tehditinde-bulunmustu-kanada-basbakani-trudeau-yaptirimlari-engellemek-icin-abdye-1091001843.html
Gümrük vergisi tehditinde bulunmuştu: Kanada Başbakanı Trudeau, yaptırımları engellemek için ABD'ye gitti
Gümrük vergisi tehditinde bulunmuştu: Kanada Başbakanı Trudeau, yaptırımları engellemek için ABD'ye gitti
Sputnik Türkiye
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Trump'un 'sınırdaki uyuşturucu ticaretini durdurmaz iseniz yüzde 25 gümrük vergisi koyarım' tehditinden sonra... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T09:47+0300
2024-11-30T10:40+0300
dünya
donald trump
justin trudeau
muhafazakar parti (kanada)
abd
liberal parti
seçim
genel seçim
seçim barajı
ekonomik yaptırım
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/21/1040762150_0:6:2189:1237_1920x0_80_0_0_b7ec7e0e07ed3da44c98f6087617416a.jpg
ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyma planı, Kanada ekonomisinde büyük bir kriz yaratma potansiyeli taşırken, siyasi arenada Başbakan Justin Trudeau üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump’ın bu hamlesi, Kanada’da muhalefetin güçlenmesine ve Trudeau’nun ana rakibi olan Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre’in popülaritesinin artmasına zemin hazırlıyor.Ekonomistler ve medya kuruluşları, Trump’ın gümrük vergisi tehdidinin sadece bir blöf olmadığını, bunun bir 'uygulanabilir plan' olduğunu belirtiyor. Kanada’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) son sekiz çeyreğin yedisinde düşüş göstermesi, artan işsizlik oranları ve zayıflayan ekonomi, Trudeau hükümetinin zorlu bir sınavdan geçtiğine işaret ediyor. Trump’ın vergileri uygulamaya koyması durumunda, ekonomistler Kanada’nın 2025 yılında tam ölçekli bir resesyona girebileceği konusunda uyarıyor.Trudeau’nun zayıflayan konumuTrudeau’nun Liberal Partisi, 2021 seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kaybetmiş ve azınlık hükümeti olarak görev yapmaya devam etmişti. Şu an Liberal Parti’nin oy oranı yüzde 28,6 seviyesinde seyrediyor ve bu oran Muhafazakar Parti ile arasında yalnızca iki puan fark bırakıyor. Trudeau’nun onay oranları yüzde 26 ile 30 arasında değişirken, kamuoyu yoklamaları 2025 seçimlerinde Trudeau’nun zafer kazanmasının düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Muhafazakar lider Pierre Poilievre’nin ise 'Trump etkisinden ilham alan bir politikacı' olarak tanımlanması, siyasi dinamiklerde önemli değişimlere işaret ediyor.Korkudan ABD'ye gidip Trump ile görüştü Justin Trudeau, Trump’ın gümrük vergisi tehdidini görüşmek üzere Florida’ya giderek Trump ile bir araya geldi. Florida ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Trudeau, “Donald Trump böyle açıklamalarda bulunduğunda, bunu hayata geçireceğini biliyoruz. Bu konuda hiçbir şüphe yok,” dedi.Trudeau, Trump’ın Kanada sınırından gerçekleşen yasa dışı göç ve uyuşturucu ticaretini durdurma şartı öne sürmesini ele alırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı. Trudeau’nun ziyareti, hem Kanada ekonomisi hem de siyasi geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241126/trump-meksika-ve-kanadayi-uyusturucu-kacakciligina-yuzde-25-vergi-uygulamakla-tehdit-etti-1090818737.html
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104076/21/1040762150_265:0:1922:1243_1920x0_80_0_0_4d7cac68e3f6609d1476d10f1a9f9ede.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
donald trump, justin trudeau, muhafazakar parti (kanada), abd, liberal parti, seçim, genel seçim, seçim barajı, ekonomik yaptırım, yaptırım, kanada
donald trump, justin trudeau, muhafazakar parti (kanada), abd, liberal parti, seçim, genel seçim, seçim barajı, ekonomik yaptırım, yaptırım, kanada

Gümrük vergisi tehditinde bulunmuştu: Kanada Başbakanı Trudeau, yaptırımları engellemek için ABD'ye gitti

09:47 30.11.2024 (güncellendi: 10:40 30.11.2024)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUENATO'nun Londra Zirvesi'nde Donald Trump ile Justin Trudeau
NATO'nun Londra Zirvesi'nde Donald Trump ile Justin Trudeau - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
Abone ol
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ABD Başkanı Trump'un 'sınırdaki uyuşturucu ticaretini durdurmaz iseniz yüzde 25 gümrük vergisi koyarım' tehditinden sonra ABD'ye gelip Trump ile görüştü.
ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’ın, Kanada’dan ithal edilen ürünlere yüzde 25 oranında gümrük vergisi koyma planı, Kanada ekonomisinde büyük bir kriz yaratma potansiyeli taşırken, siyasi arenada Başbakan Justin Trudeau üzerindeki baskıyı artırıyor. Trump’ın bu hamlesi, Kanada’da muhalefetin güçlenmesine ve Trudeau’nun ana rakibi olan Muhafazakar Parti lideri Pierre Poilievre’in popülaritesinin artmasına zemin hazırlıyor.
Ekonomistler ve medya kuruluşları, Trump’ın gümrük vergisi tehdidinin sadece bir blöf olmadığını, bunun bir 'uygulanabilir plan' olduğunu belirtiyor. Kanada’da kişi başına düşen gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) son sekiz çeyreğin yedisinde düşüş göstermesi, artan işsizlik oranları ve zayıflayan ekonomi, Trudeau hükümetinin zorlu bir sınavdan geçtiğine işaret ediyor. Trump’ın vergileri uygulamaya koyması durumunda, ekonomistler Kanada’nın 2025 yılında tam ölçekli bir resesyona girebileceği konusunda uyarıyor.

Trudeau’nun zayıflayan konumu

Trudeau’nun Liberal Partisi, 2021 seçimlerinde parlamentoda çoğunluğu kaybetmiş ve azınlık hükümeti olarak görev yapmaya devam etmişti. Şu an Liberal Parti’nin oy oranı yüzde 28,6 seviyesinde seyrediyor ve bu oran Muhafazakar Parti ile arasında yalnızca iki puan fark bırakıyor. Trudeau’nun onay oranları yüzde 26 ile 30 arasında değişirken, kamuoyu yoklamaları 2025 seçimlerinde Trudeau’nun zafer kazanmasının düşük bir ihtimal olduğunu gösteriyor. Muhafazakar lider Pierre Poilievre’nin ise 'Trump etkisinden ilham alan bir politikacı' olarak tanımlanması, siyasi dinamiklerde önemli değişimlere işaret ediyor.

Korkudan ABD'ye gidip Trump ile görüştü

Justin Trudeau, Trump’ın gümrük vergisi tehdidini görüşmek üzere Florida’ya giderek Trump ile bir araya geldi. Florida ziyareti sırasında gazetecilere konuşan Trudeau, “Donald Trump böyle açıklamalarda bulunduğunda, bunu hayata geçireceğini biliyoruz. Bu konuda hiçbir şüphe yok,” dedi.
Trudeau, Trump’ın Kanada sınırından gerçekleşen yasa dışı göç ve uyuşturucu ticaretini durdurma şartı öne sürmesini ele alırken, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin korunması gerektiğini vurguladı. Trudeau’nun ziyareti, hem Kanada ekonomisi hem de siyasi geleceği için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Eski ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
DÜNYA
Yeni bir ticaret savaşı işaretleri: Trump'dan Meksika, Kanada ve Çin'e yeni ağır vergiler
26 Kasım, 09:38
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала