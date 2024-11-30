https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/donetsk-halk-cumhuriyeti-baskani-pusilin-oresnik-batili-ulkelere-gerekli-mesaji-verdi-1091015446.html

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin: Oreşnik, Batılı ülkelere gerekli mesajı verdi

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin: Oreşnik, Batılı ülkelere gerekli mesajı verdi

Sputnik Türkiye

Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin, Rostov-Na-Donu'da düzenlenen bir kongrede, Rusya'nın yeni orta menzilli balistik füzesi Oreşnik'in Batılı ülkelere... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T16:59+0300

2024-11-30T16:59+0300

2024-11-30T16:59+0300

dünya

oreşnik

rostov

rus silahlı kuvvetleri

denis puşilin

donetsk halk cumhuriyeti (dnr)

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ukrayna

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Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, silahlanma konusuna değinerek, "Ülkemizin hareketsiz kalmaya tahammülü yok, oyunun önüne geçmemiz gerekiyor. Başkanımızın uzun vadeli stratejisi, olası tehditleri ve Batılı liderlerin şu anda ne kadar çılgın olduklarını görmemizi sağlıyor" diyerek Batı'nın şimdiye kadar düşünülemeyen gelişmelerle karşılaştığını vurguladı.Rusya'nın Ukrayna'yı şaşırtmak için Oreşnik gibi çok sayıda silaha sahip olup olmadığına dair bir soruya Puşilin şu cümleleri kaydetti:Ayrıca, Batı hava savunma sistemlerinin bu tür kısa ve orta menzilli füzeleri engelleyemeyeceğini de sözlerine ekleyen Puşilin, bu tür bir silahlanmanın son çareye başvurmak ve nükleer silah kullanmak zorunda kalmayacakları konusunda güven verdiğini düşündüğünü de belirtti.

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oreşnik , rostov, rus silahlı kuvvetleri, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya, ukrayna