https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/donetsk-halk-cumhuriyeti-baskani-pusilin-oresnik-batili-ulkelere-gerekli-mesaji-verdi-1091015446.html
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin: Oreşnik, Batılı ülkelere gerekli mesajı verdi
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin: Oreşnik, Batılı ülkelere gerekli mesajı verdi
Sputnik Türkiye
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin, Rostov-Na-Donu'da düzenlenen bir kongrede, Rusya'nın yeni orta menzilli balistik füzesi Oreşnik'in Batılı ülkelere... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T16:59+0300
2024-11-30T16:59+0300
2024-11-30T16:59+0300
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, silahlanma konusuna değinerek, "Ülkemizin hareketsiz kalmaya tahammülü yok, oyunun önüne geçmemiz gerekiyor. Başkanımızın uzun vadeli stratejisi, olası tehditleri ve Batılı liderlerin şu anda ne kadar çılgın olduklarını görmemizi sağlıyor" diyerek Batı'nın şimdiye kadar düşünülemeyen gelişmelerle karşılaştığını vurguladı.Rusya'nın Ukrayna'yı şaşırtmak için Oreşnik gibi çok sayıda silaha sahip olup olmadığına dair bir soruya Puşilin şu cümleleri kaydetti:Ayrıca, Batı hava savunma sistemlerinin bu tür kısa ve orta menzilli füzeleri engelleyemeyeceğini de sözlerine ekleyen Puşilin, bu tür bir silahlanmanın son çareye başvurmak ve nükleer silah kullanmak zorunda kalmayacakları konusunda güven verdiğini düşündüğünü de belirtti.
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oreşnik , rostov, rus silahlı kuvvetleri, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya, ukrayna
oreşnik , rostov, rus silahlı kuvvetleri, denis puşilin, donetsk halk cumhuriyeti (dnr), rusya, ukrayna
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin: Oreşnik, Batılı ülkelere gerekli mesajı verdi
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Puşilin, Rostov-Na-Donu'da düzenlenen bir kongrede, Rusya'nın yeni orta menzilli balistik füzesi Oreşnik'in Batılı ülkelere önemli bir mesaj verdiğini ifade etti.
Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin, silahlanma konusuna değinerek, "Ülkemizin hareketsiz kalmaya tahammülü yok, oyunun önüne geçmemiz gerekiyor. Başkanımızın uzun vadeli stratejisi, olası tehditleri ve Batılı liderlerin şu anda ne kadar çılgın olduklarını görmemizi sağlıyor" diyerek Batı'nın şimdiye kadar düşünülemeyen gelişmelerle karşılaştığını vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'yı şaşırtmak için Oreşnik gibi çok sayıda silaha sahip olup olmadığına dair bir soruya Puşilin şu cümleleri kaydetti:
Başkanımızın Ukrayna yönetimini şaşırtmayı amaçladığı pek olası değil. Batılı yöneticileri bile bu silahları hesaba katmıyor. Ancak Batılı ülkelere gerekli sinyali vermek için çaba sarf edildi ve bu amaca ulaşıldığını düşünüyorum.
Ayrıca, Batı hava savunma sistemlerinin bu tür kısa ve orta menzilli füzeleri engelleyemeyeceğini de sözlerine ekleyen Puşilin, bu tür bir silahlanmanın son çareye başvurmak ve nükleer silah kullanmak zorunda kalmayacakları konusunda güven verdiğini düşündüğünü de belirtti.