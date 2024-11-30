https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bati-basini-zelenskiy-toprak-iadesi-talep-etmeden-catismalari-sona-erdirmeye-hazir-1091012038.html
Batı basını: Zelenskiy toprak iadesi talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır
Batı basını: Zelenskiy toprak iadesi talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır
Sputnik Türkiye
Bloomberg, Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaybettiği toprakların iadesini talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır olduğunu öne sürdü. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T14:53+0300
2024-11-30T14:53+0300
2024-11-30T14:52+0300
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
ukrayna
kiev
batı
bloomberg
nato
toprak
talep
sinyal
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040036_0:41:794:488_1920x0_80_0_0_89c9c6f4748b1ff5573d547188d5043d.png
Bloomberg’de yer alan habere göre Vladimir Zelenskiy, bir süre önce dile getirdiği ‘NATO şemsiyesi’ ile ilgili açıklamasıyla, Ukrayna'daki çatışmaları toprak iadesi talebi olmadan sona erdirmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.Haberde, “Bu, bugüne kadarki en güçlü sinyal. Zelenskiy tüm topraklar iade edilmeden savaşı bitirmeye hazır” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy daha önce Sky News'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ‘sıcak safhasını’ durdurmanın Kiev kontrolündeki toprakları ‘NATO şemsiyesi’ altına almakla mümkün olabileceğini söylemişti.Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘karşı tarafın’ geri dönüşü olmayan ve Rusya için kabul edilebilir adımları kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını, Moskova’nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu belirten Rus lider, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin özel askeri harekatın başlamasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/mi6-sefi-mooredan-itiraf-ukraynada-rusyaya-karsi-gizli-operasyonlara-katildik-1090984907.html
ukrayna
kiev
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/16/1083040036_45:0:750:529_1920x0_80_0_0_221a47e9a2b29ccaa5653cd04b4b67ac.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, bloomberg, nato, toprak, talep, sinyal, sky news, özel askeri harekat, vladimir putin, ateşkes
vladimir zelenskiy, ukrayna, kiev, batı, bloomberg, nato, toprak, talep, sinyal, sky news, özel askeri harekat, vladimir putin, ateşkes
Batı basını: Zelenskiy toprak iadesi talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır
Bloomberg, Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaybettiği toprakların iadesini talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır olduğunu öne sürdü.
Bloomberg’de yer alan habere göre Vladimir Zelenskiy, bir süre önce dile getirdiği ‘NATO şemsiyesi’ ile ilgili açıklamasıyla, Ukrayna'daki çatışmaları toprak iadesi talebi olmadan sona erdirmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.
Haberde, “Bu, bugüne kadarki en güçlü sinyal. Zelenskiy tüm topraklar iade edilmeden savaşı bitirmeye hazır” ifadelerine yer verildi.
Zelenskiy daha önce Sky News'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ‘sıcak safhasını’ durdurmanın Kiev kontrolündeki toprakları ‘NATO şemsiyesi’ altına almakla mümkün olabileceğini söylemişti.
Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘karşı tarafın’ geri dönüşü olmayan ve Rusya için kabul edilebilir adımları kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını, Moskova’nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu belirten Rus lider, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin özel askeri harekatın başlamasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.