https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bati-basini-zelenskiy-toprak-iadesi-talep-etmeden-catismalari-sona-erdirmeye-hazir-1091012038.html

Batı basını: Zelenskiy toprak iadesi talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır

Batı basını: Zelenskiy toprak iadesi talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır

Sputnik Türkiye

Bloomberg, Zelenskiy’in Ukrayna’nın kaybettiği toprakların iadesini talep etmeden çatışmaları sona erdirmeye hazır olduğunu öne sürdü. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T14:53+0300

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Bloomberg’de yer alan habere göre Vladimir Zelenskiy, bir süre önce dile getirdiği ‘NATO şemsiyesi’ ile ilgili açıklamasıyla, Ukrayna'daki çatışmaları toprak iadesi talebi olmadan sona erdirmeye hazır olduğunun sinyalini verdi.Haberde, “Bu, bugüne kadarki en güçlü sinyal. Zelenskiy tüm topraklar iade edilmeden savaşı bitirmeye hazır” ifadelerine yer verildi.Zelenskiy daha önce Sky News'e verdiği demeçte, Ukrayna'daki çatışmanın ‘sıcak safhasını’ durdurmanın Kiev kontrolündeki toprakları ‘NATO şemsiyesi’ altına almakla mümkün olabileceğini söylemişti.Temmuz ayında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘karşı tarafın’ geri dönüşü olmayan ve Rusya için kabul edilebilir adımları kabul etmeden Ukrayna'da ateşkesin mümkün olmadığını, Moskova’nın düşmanın ateşkesten yararlanarak durumunu iyileştirmesine ve yeniden güç kazanmasına izin vermeyeceğini ifade etmişti. Aynı zamanda Ukrayna'nın NATO'ya olası üyeliğinin Rusya'nın güvenliği için bir tehdit olduğunu belirten Rus lider, Kiev'in ittifaka katılımının yaratacağı risklerin özel askeri harekatın başlamasının nedenlerinden biri olduğunu vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/mi6-sefi-mooredan-itiraf-ukraynada-rusyaya-karsi-gizli-operasyonlara-katildik-1090984907.html

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