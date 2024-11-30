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Doğu Asya'nın eski sakinleri: Uzmanlar yeni bir 'ilk insan türü' keşfetmiş olabilir
Doğu Asya'nın eski sakinleri: Uzmanlar yeni bir 'ilk insan türü' keşfetmiş olabilir
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Hawaii Üniversitesi araştırmacılarının Doğu Asya'da yaptıkları 30 yılı aşkın araştırmalar sonucu, uzmanlar 300 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan türü... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
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Hawaii Üniversitesi araştırmacıları yeni bir insan türünün iskeletlerini keşfettiklerini iddia etti. 'Homo juluensis' adını verdikleri bu yeni insan türünün yaklaşık 300 bin yıl önce doğu Asya'da yaşadığına dair kanıtlar bulunduğu öne sürülüyor.Nature Communications'ta yayınlanan araştırma makalesine göre, Hawaii Üniversitesi Antropoloji Bölümü Profesörü Christopher J. Bae, 30 yıldan uzun süredir Asya topraklarında insan atalarının kalıntılarını inceliyor. Bae, Orta Pleistosen'in sonu ve Geç Pleistosen'in başında bu bölgede bir arada yaşamış farklı türdeki insan benzeri canlılara dair büyük bir bilgi karmaşası olduğunu ve bunu çözmeye çalıştığını söylüyor.Uzmanlar, Çin, Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'da bulunan eski fosilleri sınıflandırmak ve incelemek için bir sistem oluşturdu. İskeletlerin üzerinde yapılan analizler Homo juluensis'in küçük gruplar halinde avcılık yaptığını ve yaklaşık 50 bin yıl önce ortadan kaybolmadan önce taş aletler kullanmayı öğrenmişlerdi.Araştırmacılar, bu insan türünün fiziksel özelliklerinin en belirgin özelliğinin büyük dişlere ve geniş kafataslarına sahip olduklarını söylüyor.Türe ismini veren 'ju lu' kelimesi, Çince de 'kocaman kafa' anlamına geliyor. Profesör Bae, yok olmalarının nedenlerini küçük gruplar halinde yaşamalarına ve bu nedenle soğuk hava koşullarında fazla dayanamamalarına bağlıyor.
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Doğu Asya'nın eski sakinleri: Uzmanlar yeni bir 'ilk insan türü' keşfetmiş olabilir

09:48 30.11.2024
© Министерство культуры Московской областиMoskova Bölgesi'nde içine define saklanmış mamuta ait kafatası bulundu
Moskova Bölgesi'nde içine define saklanmış mamuta ait kafatası bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
© Министерство культуры Московской области
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Hawaii Üniversitesi araştırmacılarının Doğu Asya'da yaptıkları 30 yılı aşkın araştırmalar sonucu, uzmanlar 300 bin yıl önce yaşamış yeni bir insan türü olabileceğini öne sürdü. Birçok farklı türe ait olduklarına inandıkları fosilleri sınıflandıran uzmanlar, Homo juluensis adında yeni bir insan türünün olduğuna inanıyor.
Hawaii Üniversitesi araştırmacıları yeni bir insan türünün iskeletlerini keşfettiklerini iddia etti. 'Homo juluensis' adını verdikleri bu yeni insan türünün yaklaşık 300 bin yıl önce doğu Asya'da yaşadığına dair kanıtlar bulunduğu öne sürülüyor.
Nature Communications'ta yayınlanan araştırma makalesine göre, Hawaii Üniversitesi Antropoloji Bölümü Profesörü Christopher J. Bae, 30 yıldan uzun süredir Asya topraklarında insan atalarının kalıntılarını inceliyor. Bae, Orta Pleistosen'in sonu ve Geç Pleistosen'in başında bu bölgede bir arada yaşamış farklı türdeki insan benzeri canlılara dair büyük bir bilgi karmaşası olduğunu ve bunu çözmeye çalıştığını söylüyor.
Uzmanlar, Çin, Kore, Japonya ve Güneydoğu Asya'da bulunan eski fosilleri sınıflandırmak ve incelemek için bir sistem oluşturdu. İskeletlerin üzerinde yapılan analizler Homo juluensis'in küçük gruplar halinde avcılık yaptığını ve yaklaşık 50 bin yıl önce ortadan kaybolmadan önce taş aletler kullanmayı öğrenmişlerdi.
Araştırmacılar, bu insan türünün fiziksel özelliklerinin en belirgin özelliğinin büyük dişlere ve geniş kafataslarına sahip olduklarını söylüyor.
Türe ismini veren 'ju lu' kelimesi, Çince de 'kocaman kafa' anlamına geliyor. Profesör Bae, yok olmalarının nedenlerini küçük gruplar halinde yaşamalarına ve bu nedenle soğuk hava koşullarında fazla dayanamamalarına bağlıyor.
Çamurlu ayak izleri, 1,5 milyon yıl önce Kenya'da iki erken insan türünün komşu olduğunu gösteriyor - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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