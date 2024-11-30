https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/deprem-tatbikatina-katilan-bakan-memisoglu-ilk-48-saatte-istanbuldaki-hastaneler-kendi-kendine-1091009729.html
Deprem tatbikatına katılan Bakan Memişoğlu: 'İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak'
Deprem tatbikatına katılan Bakan Memişoğlu: 'İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak'
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İstanbul'da hastanelerdeki büyük deprem tatbikatına katılan Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilk 48 saatte İstanbul’daki hastanelerin kendi kendine yeter halde... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T13:12+0300
2024-11-30T13:12+0300
2024-11-30T13:11+0300
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kemal memişoğlu
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il sağlık müdürlüğü
sağlık bakanlığı
deprem
tatbikat
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İstanbul'da olası bir deprem durumunda hastanelerdeki hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikata katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz, bütün İstanbul’daki hastaneleri eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak ekipler ne yapacak, nasıl teslim alacak, hastanede destek nasıl verecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak referans hastaneler izolatörlü." dedi.İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından beklenen büyük İstanbul Depremi sırasında hastanelerinin hizmete devamlılığını sağlamak amacıyla Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat senaryosu gereği, deprem sonrası önceden belirlenen illerden hastanelere desteğe gelen ekiplerin görevi devralama süreçleri de canlandırıldı. Tatbikatta ilk kez ‘Refarans Hastane Koordinasyon Merkezi’ modeli de devreye alındı. Tatbikat senaryosu gereği, olası büyük deprem sonrasında şehir dışından önceden hastanelere gelen destek ekiplerinin görevi devralama süreci ve canlandırılarak bu koordinasyona hazırlanması amaçlandı.İstanbul'daki hastaneleri eşleştirdikTatbikat sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu açıklamaları yaptı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/hatayda-depremde-26-kisiye-mezar-olan-apartmanin-muteahhidi-istanbulda-yakalandi-1091008918.html
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kemal memişoğlu, istanbul, il sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, deprem, tatbikat
kemal memişoğlu, istanbul, il sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, deprem, tatbikat
Deprem tatbikatına katılan Bakan Memişoğlu: 'İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak'
İstanbul'da hastanelerdeki büyük deprem tatbikatına katılan Sağlık Bakanı Memişoğlu, ilk 48 saatte İstanbul’daki hastanelerin kendi kendine yeter halde olacağını dile getirdi.
İstanbul'da olası bir deprem durumunda hastanelerdeki hizmetlerin devamını sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikata katılan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Biz, bütün İstanbul’daki hastaneleri eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak ekipler ne yapacak, nasıl teslim alacak, hastanede destek nasıl verecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak referans hastaneler izolatörlü." dedi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından beklenen büyük İstanbul Depremi sırasında hastanelerinin hizmete devamlılığını sağlamak amacıyla Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi’nde deprem tatbikatı yapıldı. Tatbikat senaryosu gereği, deprem sonrası önceden belirlenen illerden hastanelere desteğe gelen ekiplerin görevi devralama süreçleri de canlandırıldı. Tatbikatta ilk kez ‘Refarans Hastane Koordinasyon Merkezi’ modeli de devreye alındı. Tatbikat senaryosu gereği, olası büyük deprem sonrasında şehir dışından önceden hastanelere gelen destek ekiplerinin görevi devralama süreci ve canlandırılarak bu koordinasyona hazırlanması amaçlandı.
İstanbul'daki hastaneleri eşleştirdik
Tatbikat sonrası açıklama yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu şu açıklamaları yaptı:
“Herkesin depreme, özellikle İstanbul’un hazır olması gerekiyor. Bununla ilgili hem 2019’daki deprem özellikle de 6 Şubat’taki üzücü ve bizi gerçekten yaralayan depremler hastane afet planımızı ve bütün afet planlarımızı gözden geçirerek İstanbul dahil Türkiye’de bir afet planı hazırlandı sağlıkla ilgili. Bu ilk defa uygulanan bir tatbikat amacımız bu afet planlarımızı ve ön görülerimizi tatbikatlarla ile insanlara ezberletmek ve eksiklerimizi tespit etmek. Burada 800 kişi bu tatbikata katılıyor. 2 hastanemiz diğer 2 hastanemizin deprem esnasında görevini ifa etmeye çalışıyor.
Biz, bütün İstanbul’daki hastaneleri eşleştirdik. Deprem aşamasında otomatik olarak ekipler ne yapacak, nasıl teslim alacak, hastanede destek nasıl verecek onların tatbikatı yapılıyor. İlk 48 saatte İstanbul’daki hastaneler kendi kendine yeter halde olacak referans hastaneler izolatörlü. Bu hastanelerdeki deprem esnasındaki sağlık hizmetleri yürütülürken, destek illerden gelen bu hastanelerin ekiplerinin buradaki görevi ve hastanenin yönetimini alıp sağlık hizmetlerini kesintisiz sürdürmek amacıyla yapılan bir tatbikat. Böylece deprem esnasında buraya gelecek ekipler, hem nasıl devralacaklar görevi hem de hastaneyi tanıyorlar. Böylece inşallah yaşanmaz ama deprem esnasında sağlık hizmetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi ve dışarda gelecek ekiplerin görevi nasıl devralacağı ve hangi hastanede nasıl çalışacağı artık planlamalarımız oluştu ve tatbikatlarımız başladı."