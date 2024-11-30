https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dagistan-lideri-melikov-ukrayna-ordusu-dagistandaki-hedeflere-ihalarla-saldiri-girisiminde-bulundu-1091005181.html
Dağıstan lideri Melikov: Ukrayna ordusu Dağıstan’daki hedeflere İHA’larla saldırı girişiminde bulundu
Dağıstan lideri Melikov: Ukrayna ordusu Dağıstan’daki hedeflere İHA’larla saldırı girişiminde bulundu
Sputnik Türkiye
Dağıstan lideri Sergey Melikov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kaspiysk kentindeki tesislere İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T11:44+0300
2024-11-30T11:44+0300
2024-11-30T11:43+0300
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mahaçkale
ukrayna silahlı kuvvetleri
insansız hava aracı (iha)
saldırı girişimi
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Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dağıstan'ın Kaspiysk kentindeki hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.Melikov, “İlk bilgilere göre Kaspiysk'teki tesislere yönelik başarısız bir insansız hava aracı saldırısı girişimi daha oldu. Şu anda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir bilgi yok” ifadelerine yer verdi.Melikov ayrıca, İHA tehdidi nedeniyle Mahaçkale havalimanının çalışmalarının durdurulduğunu belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürekli Dağıstan'daki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuyor. Kasım ayının başlarında 16 yaşındaki bir kız çocuğu, düşürülen bir dronun parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html
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dağıstan, ukrayna, mahaçkale, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı girişimi, telegram
dağıstan, ukrayna, mahaçkale, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı girişimi, telegram
Dağıstan lideri Melikov: Ukrayna ordusu Dağıstan’daki hedeflere İHA’larla saldırı girişiminde bulundu
Dağıstan lideri Sergey Melikov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kaspiysk kentindeki tesislere İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dağıstan'ın Kaspiysk kentindeki hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.
Melikov, “İlk bilgilere göre Kaspiysk'teki tesislere yönelik başarısız bir insansız hava aracı saldırısı girişimi daha oldu. Şu anda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir bilgi yok” ifadelerine yer verdi.
Melikov ayrıca, İHA tehdidi nedeniyle Mahaçkale havalimanının çalışmalarının durdurulduğunu belirtti.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürekli Dağıstan'daki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuyor. Kasım ayının başlarında 16 yaşındaki bir kız çocuğu, düşürülen bir dronun parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanmıştı.