https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dagistan-lideri-melikov-ukrayna-ordusu-dagistandaki-hedeflere-ihalarla-saldiri-girisiminde-bulundu-1091005181.html

Dağıstan lideri Melikov: Ukrayna ordusu Dağıstan’daki hedeflere İHA’larla saldırı girişiminde bulundu

Dağıstan lideri Melikov: Ukrayna ordusu Dağıstan’daki hedeflere İHA’larla saldırı girişiminde bulundu

Sputnik Türkiye

Dağıstan lideri Sergey Melikov, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Kaspiysk kentindeki tesislere İHA’larla saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T11:44+0300

2024-11-30T11:44+0300

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ukrayna krizi

dağıstan

ukrayna

mahaçkale

ukrayna silahlı kuvvetleri

insansız hava aracı (iha)

saldırı girişimi

telegram

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Rusya’ya bağlı Dağıstan Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Melikov, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Dağıstan'ın Kaspiysk kentindeki hedeflere insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu belirtti.Melikov, “İlk bilgilere göre Kaspiysk'teki tesislere yönelik başarısız bir insansız hava aracı saldırısı girişimi daha oldu. Şu anda can kaybı ya da hasara ilişkin herhangi bir bilgi yok” ifadelerine yer verdi.Melikov ayrıca, İHA tehdidi nedeniyle Mahaçkale havalimanının çalışmalarının durdurulduğunu belirtti.Ukrayna Silahlı Kuvvetleri sürekli Dağıstan'daki hedeflere insansız hava araçlarıyla saldırı girişiminde bulunuyor. Kasım ayının başlarında 16 yaşındaki bir kız çocuğu, düşürülen bir dronun parçalarının isabet etmesi sonucu hafif yaralanmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/ukrayna-iha-terorunden-vazgecmiyor-rusya-bolgelerinde-gece-47-hava-hedefi-vuruldu-1090955763.html

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dağıstan, ukrayna, mahaçkale, ukrayna silahlı kuvvetleri, insansız hava aracı (iha), saldırı girişimi, telegram