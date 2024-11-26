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Erdoğan: Dizilerde dini değerlerimiz hedef alınıyor, sarıklı, başörtülü vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor
Erdoğan: Dizilerde dini değerlerimiz hedef alınıyor, sarıklı, başörtülü vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza... 26.11.2024, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da 7. Din Şûrası'nda konuştu:
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Erdoğan: Dizilerde dini değerlerimiz hedef alınıyor, sarıklı, başörtülü vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor

15:10 26.11.2024 (güncellendi: 15:14 26.11.2024)
© AA / TCCB / Mustafa KamacıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki sergi salonunda düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'na katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2024
© AA / TCCB / Mustafa Kamacı
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Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Sarıklı sakallı baş örtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor." dedi.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Ankara'da 7. Din Şûrası'nda konuştu:
Sosyal medya üzerinden ırkçı hareketler propaganda yapıyor.
İslamsız Türklük furyasının gerisinde emperyalist emeller vardır. Gençlerin zihinlerini bulandırmak istiyorlar.
Dijital hareket, yeryüzündeki tüm semavi dinleri, özellikle de İslam'ı hedef alıp yıpratmak suretiyle yeni bir yapay din oluşturma gayreti içindedir. Dijital dünya küresel ölçekte tüm değerleri tahrip ederken Müslümanları ve özellikle de ehli sünnet akaidini doğrudan hedef tahtasına koyuyor. Dijital alemin sadece bir kapitalist araç olmadığını, sadece para kazanma, sadece eğlence amacı gütmediğini fark etmemiz gerekiyor. Dijital inanç sistemleri karşısında Müslümanların tüm değerleriyle korunabilmesi için acil önlemler alınmalı ve hayata geçirilmelidir. Dijital tekno kültürü yönetenlerin bir taraftan ciddi paralar kazanırken diğer taraftan kendi inanç, yaşam tarzlarını yeni nesillere zerk ettiğini görüyoruz.
Kimi zaman cahiller kimi zaman yarım okumuşlar, medya üzerinden genç nesilleri ifsat ediyor. Son yıllarda film ve diziler aile ile birlikte dini değerlerimizi hedef alıyor. Tek tük ve istisnai olumsuz örnekler üzerinden bütün dindarlara hakaret edilmekte, vakıflar dernekler tarikatlar dini müesseseler linç edilmekte. Sarıklı sakallı başörtülü cübbeli vatandaşlarımıza itibar suikastı yapılıyor. Buna sessiz kalmamız mümkün değil. Belli toplum kesimleri öcü gibi gösterilmektedir.
Toplumun çimentosu mukaddesatımıza yönelik girişimler milli güvenlik sorunudur, başta RTÜK, ilgili kurumlarımız hızla tedbirleri devreye almalıdır
İnsanlarımızın sırf inancı, dış görünüşü dolayısıyla aşağılanmasına, üç beş kendini bilmezin reyting savaşına meze yapılmasına müsaade edemeyiz
2024 Türkiye'sinde, 28 Şubat'ı hortlamaya çalışanlara göz yummayız, böyle bir atmosferin oluşmasına da asla fırsat vermeyiz
Alimlerimiz en derin konuları medya ve sosyal medyaya taşımak suretiyle tehlikeli bir yola giriyor. İlim erbabı arasında konuşulması gereken konular ulu orta yapılıyor. Üniversitelerimiz özgürdü, ilahiyat fakültelerimiz özgürdür. Öğrenciler her soruyu sormalı. Ancak bunlar ulu orta sosyal medyada değil, ehil insanlar arasında yapılmalıdır.
Din adamlığı ile şovmenlik aynı kisvede bulunamaz.
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