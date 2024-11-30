https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-mahmut-unlu-hastaneye-kaldirildi--1091009866.html

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı

Sputnik Türkiye

'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ünlü'nün durumunun iyi olduğu... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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islam

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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-ahmet-mahmut-unlu-saldiriya-ugradi-1087784195.html

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