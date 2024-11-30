https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-mahmut-unlu-hastaneye-kaldirildi--1091009866.html
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı
Sputnik Türkiye
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ünlü'nün durumunun iyi olduğu... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T13:12+0300
2024-11-30T13:12+0300
2024-11-30T13:14+0300
türkiye
ahmet mahmut ünlü
cübbeli ahmet hoca
din
din adamı
din görevlisi
din dersi
hastalık
idrar
islam
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Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-ahmet-mahmut-unlu-saldiriya-ugradi-1087784195.html
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ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, hastalık, idrar, islam, müslüman, hastane, kayseri
ahmet mahmut ünlü, cübbeli ahmet hoca, din, din adamı, din görevlisi, din dersi, hastalık, idrar, islam, müslüman, hastane, kayseri
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, hastaneye kaldırıldı
13:12 30.11.2024 (güncellendi: 13:14 30.11.2024)
'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir programa katılmak için geldiği Kayseri'de hastaneye kaldırıldı. Ahmet Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrendildi.
Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hoca Ahmet Yesevi Derneği tarafından organize edilen program için Kayseri'ye gelirken, uçakta rahatsızlanması üzerine havaalanından direkt olarak hastaneye kaldırıldı.
İdrar yolu enfeksiyonu sebebiyle hastaneye kaldırılan Ahmet Mahmut Ünlü'nün durumunun iyi olduğu öğrenildi.