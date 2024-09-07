https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-ahmet-mahmut-unlu-saldiriya-ugradi-1087784195.html
‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı
‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı
Sputnik Türkiye
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü bir dernekte yaptığı sohbetin ardında sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-07T23:14+0300
2024-09-07T23:14+0300
2024-09-07T23:14+0300
yaşam
cübbeli ahmet hoca
ahmet mahmut ünlü
saldırı
istanbul
darp
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Türkiye'de pek çok insanın 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İstanbul'da bir sohbet çıkışında bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı duyuruldu.Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/adalet-bakani-tunctan-tegmenlerin-kiliclarla-yemin-etmesi-hakkinda-aciklama-kanunen-yapilan-yemin-1087782065.html
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cübbeli ahmet hoca, cübbeli ahmet hoca saldırı, cübbeli ahmet saldırı
cübbeli ahmet hoca, cübbeli ahmet hoca saldırı, cübbeli ahmet saldırı
‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı
Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü bir dernekte yaptığı sohbetin ardında sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.
Türkiye'de pek çok insanın 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İstanbul'da bir sohbet çıkışında bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı duyuruldu.
Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verildi:
Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı.