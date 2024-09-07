https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/cubbeli-ahmet-hoca-olarak-bilinen-ahmet-ahmet-mahmut-unlu-saldiriya-ugradi-1087784195.html

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı

‘Cübbeli Ahmet Hoca’ olarak bilinen Ahmet Ahmet Mahmut Ünlü saldırıya uğradı

Sputnik Türkiye

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanınan Ahmet Mahmut Ünlü bir dernekte yaptığı sohbetin ardında sözlü ve fiziki saldırıya uğradı. 07.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-07T23:14+0300

2024-09-07T23:14+0300

2024-09-07T23:14+0300

yaşam

cübbeli ahmet hoca

ahmet mahmut ünlü

saldırı

istanbul

darp

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Türkiye'de pek çok insanın 'Cübbeli Ahmet Hoca' ismiyle tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü'nün, İstanbul'da bir sohbet çıkışında bir kişi tarafından sözlü ve fiziksel saldırıya uğradığı duyuruldu.Ünlü'nün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şu cümlelere yer verildi:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/adalet-bakani-tunctan-tegmenlerin-kiliclarla-yemin-etmesi-hakkinda-aciklama-kanunen-yapilan-yemin-1087782065.html

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cübbeli ahmet hoca, cübbeli ahmet hoca saldırı, cübbeli ahmet saldırı