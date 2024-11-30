https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bursada-alisveris-cilginligi-indirimli-urunler-icin-birbirlerini-ezdiler-1091011413.html

Bursa'da alışveriş çılgınlığı: İndirimli ürünler için birbirlerini ezdiler

Bursa'da alışveriş çılgınlığı: İndirimli ürünler için birbirlerini ezdiler

Sputnik Türkiye

Bursa'da ev eşyası satan bir mağazanın açılışında fiyatlar indirimli olunca alışveriş için gelenler birbirlerini ezdi. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T14:18+0300

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Bursa'da yeni açılan ve ev eşyaları satan bir mağaza, açılışa özel indirim yapacağını duyurdu. Mağaza açılmadan önce kuyruk olan vatandaşlar, açılışla birlikte dükkandaki ürünleri almak için yarıştı. İndirimli ürünleri almak isteyenler birbirlerini ezdi. Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde ev eşyası satan bir mağazası açılışa özel fiyatları yarı yarıya indirince, açılış için sabahın erken saatlerinde bekleyen vatandaşlar, mağazanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kapıların açılmasıyla başlayan alışveriş yarışı izdihama dönüştü. Vatandaşların birbirini ezdiği anlar kameraya yansırken, izdiham sonrası terlik bulan sunucu ise vatandaşlara seslenerek, "Terliğini düşüren abla nerde? Bu kapmayanlar terliği unutturur" diye seslendi. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen mağaza çalışanları, “Açılışa özel her şeyi yarı fiyatına indirdik. Sabah saatlerinde kapıda yüzlerce kişi vardı. Kapıların açılmasıyla bir anda içeri daldılar. İzdiham yaşandı. Bu kadarını bizde beklemiyorduk” ifadelerini kullandı.

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