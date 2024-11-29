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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/sahte-45-bin-800-dolari-atmden-yatirip-yerine-turk-lirasi-cektiler-1090968855.html
Sahte 45 bin 800 doları ATM'den yatırıp yerine Türk lirası çektiler
Sahte 45 bin 800 doları ATM'den yatırıp yerine Türk lirası çektiler
Sputnik Türkiye
Adana'da düzenlenen bir operasyonda, bankaların ATM'sine sahte dolar yatıran çetenin bu parayı Türk lirasına çevirip yeniden çektikleri tespit edildi. Toplamda... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T12:20+0300
2024-11-29T12:20+0300
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Türkiye'de 'sahte dolar' krizi piyasaları etkilerken, Adana'da düzenlenen bir 'sahte dolar operasyonu'nda, banka ATM'lerine 45 bin 800 sahte dolar yatırıldığını ortaya çıkardı. Dolandırıcıların üç ilde ATM'lerden yatırdıkları parayı başka hesaplara yatırarak Türk lirası olarak geri çektikleri belirlendi. Operasyonda 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi. İki farklı bankanın ATM'sine 45 bin 800 dolar yatırdılarAdana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 7 ay önce kentte iki farklı bankanın ATM'sine 100 dolar banknot şeklinde 45 bin 800 dolar yatırıldığını belirledi.Mali Büro Amirliğine bağlı ekipleri söz konusu her iki bankanın ATM'sinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlendi. Bu sefer de kentteki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin dolarları başkalarının hesaplarına yatırıp daha sonra TL olarak çektiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.Üç ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandıAdana, Mersin ve Hatay'da söz konusu şebekeye yönelik Mali Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda A.Ö, F.K, S.B, R.S.'nin aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 100 dolar banknot şekilde 18 bin 300 dolar, 1 dolar banknot şeklinde 256 dolar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan operasyonda yakalanan A.Ö, F.K ve S.B.'den Antalya'nın Alanya ilçesinde Mayıs ayında 60 bin 700 sahte dolarla ele geçirildiği öğrenildi.Kumarda kazandık sahte olduğunu bilmiyorduk diye savunma yaptılarEmniyette sorguya alınan 15 şüphelide, polise hemen hemen aynı savunmayı yaptığı öne sürüldü. Yapılan savunmada şüpheliler, “Kumarda parayı kazandım, bana verilen doları sahte olduğunu bilmiyordum” iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, F.K, S.B ve R.S çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/sahte-doviz-krizi-ihracatcilari-da-vurdu-dovizi-bozduramazsak-maaslari-odeyemeyiz-1090966991.html
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adana, mersin, atm, tl, sahte dolar, banka, dolandırıcılık
adana, mersin, atm, tl, sahte dolar, banka, dolandırıcılık

Sahte 45 bin 800 doları ATM'den yatırıp yerine Türk lirası çektiler

12:20 29.11.2024
Adana
Adana - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
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Adana'da düzenlenen bir operasyonda, bankaların ATM'sine sahte dolar yatıran çetenin bu parayı Türk lirasına çevirip yeniden çektikleri tespit edildi. Toplamda ise yatırılan para 45 bin 800 doları buldu.
Türkiye'de 'sahte dolar' krizi piyasaları etkilerken, Adana'da düzenlenen bir 'sahte dolar operasyonu'nda, banka ATM'lerine 45 bin 800 sahte dolar yatırıldığını ortaya çıkardı. Dolandırıcıların üç ilde ATM'lerden yatırdıkları parayı başka hesaplara yatırarak Türk lirası olarak geri çektikleri belirlendi. Operasyonda 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.

İki farklı bankanın ATM'sine 45 bin 800 dolar yatırdılar

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, piyasaya ATM ve para sayma makinesinden geçen sahte dolar süren şebekeyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis yaklaşık 7 ay önce kentte iki farklı bankanın ATM'sine 100 dolar banknot şeklinde 45 bin 800 dolar yatırıldığını belirledi.
Mali Büro Amirliğine bağlı ekipleri söz konusu her iki bankanın ATM'sinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin tanınmamak için şapka, gözlü ve maske kullanarak para yatırdığı belirlendi. Bu sefer de kentteki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 7 aylık teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin dolarları başkalarının hesaplarına yatırıp daha sonra TL olarak çektiği belirlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

Üç ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi yakalandı

Adana, Mersin ve Hatay'da söz konusu şebekeye yönelik Mali Büro Amirliği ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Yapılan operasyonda A.Ö, F.K, S.B, R.S.'nin aralarında bulunduğu 15 kişi yakalandı. Operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerinde yapılan arama çalışmalarında 100 dolar banknot şekilde 18 bin 300 dolar, 1 dolar banknot şeklinde 256 dolar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Öte yandan operasyonda yakalanan A.Ö, F.K ve S.B.'den Antalya'nın Alanya ilçesinde Mayıs ayında 60 bin 700 sahte dolarla ele geçirildiği öğrenildi.

Kumarda kazandık sahte olduğunu bilmiyorduk diye savunma yaptılar

Emniyette sorguya alınan 15 şüphelide, polise hemen hemen aynı savunmayı yaptığı öne sürüldü. Yapılan savunmada şüpheliler, “Kumarda parayı kazandım, bana verilen doları sahte olduğunu bilmiyordum” iddia edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö, F.K, S.B ve R.S çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 3 şüpheli savcılıktan serbest kalırken 8 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerden 79 bin 256 sahte dolar ele geçirildi.
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