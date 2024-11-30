https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/borrel-trumpin-beyaz-saraya-donusu-avrupayi-olgunlasmaya-zorlamali-1091013733.html
Borrel: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı
Borrel: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı
Sputnik Türkiye
AB diplomasi şefi Borrell, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlaması gerektiğini belirtti. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T15:47+0300
2024-11-30T15:47+0300
2024-11-30T15:46+0300
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Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi olarak beş yıllık görev süresini tamamlayan Josep Borrel, İspanyol La Razon gazetesine verdiği demeçte Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlayacağını umduğunu söyledi.Borrell, “Trump'a karşı İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde olduğu gibi davranmalıyız. Birlikte hareket etmeli ve bölünmemize izin vermemeliyiz. Trump'ın ‘Önce Amerika’ şeklindeki yaklaşımı dünya için de, Avrupa için de kötü. Trump'ın dönüşü Avrupa'yı bir an önce ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı” ifadelerini kullandı.Daha önce Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna konusunu ele almak üzere müzakere masasına oturacaklarını ifade etmişti.Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun hep bir ağızdan olmasa da Kiev'e yardımı sürdürmeye hazır olduğunu belirten Borrell, AB Yüksek Temsilcisi olarak Kiev'e Rusya'nın derinliklerini vurma izni verilmesini her zaman desteklediğini vurgulamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/borrell-bahcivanim-neden-ukraynaya-destek-icin-cebimden-odeme-yapayim-diye-sordu-1090952024.html
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ab, avrupa birliği, josep borrell, donald trump, beyaz saray, la razon, ingiltere, dünya, vladimir putin, rusya, kiev
ab, avrupa birliği, josep borrell, donald trump, beyaz saray, la razon, ingiltere, dünya, vladimir putin, rusya, kiev
Borrel: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı
AB diplomasi şefi Borrell, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlaması gerektiğini belirtti.
Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi olarak beş yıllık görev süresini tamamlayan Josep Borrel, İspanyol La Razon gazetesine verdiği demeçte Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlayacağını umduğunu söyledi.
Borrell, “Trump'a karşı İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde olduğu gibi davranmalıyız. Birlikte hareket etmeli ve bölünmemize izin vermemeliyiz. Trump'ın ‘Önce Amerika’ şeklindeki yaklaşımı dünya için de, Avrupa için de kötü. Trump'ın dönüşü Avrupa'yı bir an önce ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı” ifadelerini kullandı.
Daha önce Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna konusunu ele almak üzere müzakere masasına oturacaklarını ifade etmişti.
Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun hep bir ağızdan olmasa da Kiev'e yardımı sürdürmeye hazır olduğunu belirten Borrell, AB Yüksek Temsilcisi olarak Kiev'e Rusya'nın derinliklerini vurma izni verilmesini her zaman desteklediğini vurgulamıştı.