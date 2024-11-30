https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/borrel-trumpin-beyaz-saraya-donusu-avrupayi-olgunlasmaya-zorlamali-1091013733.html

Borrel: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı

Borrel: Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşü Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı

Sputnik Türkiye

AB diplomasi şefi Borrell, Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlaması gerektiğini belirtti. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T15:47+0300

2024-11-30T15:47+0300

2024-11-30T15:46+0300

dünya

ab

avrupa birliği

josep borrell

donald trump

beyaz saray

la razon

ingiltere

dünya

vladimir putin

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/04/1082463482_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_7cb4d3d59948697dfbeefd1ef5247bbd.jpg

Avrupa Birliği'nin (AB) dış ilişkiler ve güvenlik politikasından sorumlu yüksek temsilcisi olarak beş yıllık görev süresini tamamlayan Josep Borrel, İspanyol La Razon gazetesine verdiği demeçte Donald Trump'ın Beyaz Saray'a dönüşünün Avrupa'yı ‘olgunlaşmaya’ zorlayacağını umduğunu söyledi.Borrell, “Trump'a karşı İngiltere'nin AB'den ayrılması sürecinde olduğu gibi davranmalıyız. Birlikte hareket etmeli ve bölünmemize izin vermemeliyiz. Trump'ın ‘Önce Amerika’ şeklindeki yaklaşımı dünya için de, Avrupa için de kötü. Trump'ın dönüşü Avrupa'yı bir an önce ‘olgunlaşmaya’ zorlamalı” ifadelerini kullandı.Daha önce Borrell, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın Ukrayna konusunu ele almak üzere müzakere masasına oturacaklarını ifade etmişti.Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun hep bir ağızdan olmasa da Kiev'e yardımı sürdürmeye hazır olduğunu belirten Borrell, AB Yüksek Temsilcisi olarak Kiev'e Rusya'nın derinliklerini vurma izni verilmesini her zaman desteklediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/borrell-bahcivanim-neden-ukraynaya-destek-icin-cebimden-odeme-yapayim-diye-sordu-1090952024.html

ingiltere

rusya

kiev

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ab, avrupa birliği, josep borrell, donald trump, beyaz saray, la razon, ingiltere, dünya, vladimir putin, rusya, kiev