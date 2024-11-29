https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/borrell-bahcivanim-neden-ukraynaya-destek-icin-cebimden-odeme-yapayim-diye-sordu-1090952024.html
Borrell: Bahçıvanım ‘Neden Ukrayna’ya destek için cebimden ödeme yapayım?’ diye sordu
Borrell: Bahçıvanım ‘Neden Ukrayna’ya destek için cebimden ödeme yapayım?’ diye sordu
Sputnik Türkiye
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bahçıvanının kendisine ‘Neden Ukrayna’ya destek için cebimden ödeme yapayım?’ diye... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T01:39+0300
2024-11-29T01:39+0300
2024-11-29T01:38+0300
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İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Borrell, bahçıvanının vergilerinin Ukrayna'yı desteklemek için harcanmasına içerlediğini itiraf etti.Borrell, “Bahçıvanım bana ‘Neden Ukrayna için vergilerimle kendi cebimden ödeme yapayım?' diye sordu. Haklı bir soru” dedi.Borrell, Brüksel'in bu desteğe neden ihtiyaç duyulduğunu yeterince açıklamaması nedeniyle Avrupalıların Kiev'e yardım etmeyi bırakabileceğini belirtti.Diplomat ayrıca ABD'nin Kiev'e yardımı kesmesi halinde Ukrayna'ya daha fazla finansman sağlanması konusunda ‘hakikat anının’ yaklaşmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, “Şaka bir yana, durum ciddi” diye konuştu.ABD'nin Ukrayna'ya yardımı kesmesi halinde Avrupa'nın mevcut kaynakları kullanmak zorunda kalacağı uyarısında bulunan Borrell, “ABD'nin rolünü almak zorunda kalırsak, bugün sahip olduklarımızı seferber etmemiz gerekecek. Zaman çok önemli. Eğer Moskova önümüzdeki bahar cepheyi yararsa, Ruslar tahvillerin çıkmasını beklemeyecektir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241122/borrell-putin-ve-trump-muzakere-masasina-oturacak-zelenskiyin-kabul-etmeyecegi-bir-karar-cikacak-1090713708.html
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avrupa, josep borrell, ukrayna, brüksel, abd, ansa, bahçıvan, vergi, tahvil, ab
avrupa, josep borrell, ukrayna, brüksel, abd, ansa, bahçıvan, vergi, tahvil, ab
Borrell: Bahçıvanım ‘Neden Ukrayna’ya destek için cebimden ödeme yapayım?’ diye sordu
AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bahçıvanının kendisine ‘Neden Ukrayna’ya destek için cebimden ödeme yapayım?’ diye sorduğunu söyledi.
İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Borrell, bahçıvanının vergilerinin Ukrayna'yı desteklemek için harcanmasına içerlediğini itiraf etti.
Borrell, “Bahçıvanım bana ‘Neden Ukrayna için vergilerimle kendi cebimden ödeme yapayım?' diye sordu. Haklı bir soru” dedi.
Borrell, Brüksel'in bu desteğe neden ihtiyaç duyulduğunu yeterince açıklamaması nedeniyle Avrupalıların Kiev'e yardım etmeyi bırakabileceğini belirtti.
Diplomat ayrıca ABD'nin Kiev'e yardımı kesmesi halinde Ukrayna'ya daha fazla finansman sağlanması konusunda ‘hakikat anının’ yaklaşmasından duyduğu endişeyi dile getirerek, “Şaka bir yana, durum ciddi” diye konuştu.
ABD'nin Ukrayna'ya yardımı kesmesi halinde Avrupa'nın mevcut kaynakları kullanmak zorunda kalacağı uyarısında bulunan Borrell, “ABD'nin rolünü almak zorunda kalırsak, bugün sahip olduklarımızı seferber etmemiz gerekecek. Zaman çok önemli. Eğer Moskova önümüzdeki bahar cepheyi yararsa, Ruslar tahvillerin çıkmasını beklemeyecektir” ifadelerini kullandı.