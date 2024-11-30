https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bir-tarih-yok-oldu-safranboluda-350-yillik-konak-yandi-1091016812.html
Bir tarih yok oldu: Safranbolu'da 350 yıllık konak yandı
Bir tarih yok oldu: Safranbolu'da 350 yıllık konak yandı
Sputnik Türkiye
Safranbolu'da 350 yıllık tarihi Sağır Şakır Konağı çıkan yangında kül oldu. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T17:39+0300
2024-11-30T17:39+0300
2024-11-30T17:38+0300
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Safranbolu Yörük Köyü'nde bulunan üç katlı tarihi Sağır Şakir Konağı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu. Şakir Özküçük’e ait ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı tarihi Sağır Şakir Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konaktan yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede bütün konağı saran alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında zaman zaman çökmelerin meydana geldiği konaktan geriye harabe kalırken, 2 gün önce ise konağın son görüntüleri dron çekimlerine yansımıştı.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/kayseride-mobilya-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1091013025.html
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safranbolu, tarihi eser, tarihi bina
safranbolu, tarihi eser, tarihi bina
Bir tarih yok oldu: Safranbolu'da 350 yıllık konak yandı
Safranbolu'da 350 yıllık tarihi Sağır Şakır Konağı çıkan yangında kül oldu.
Safranbolu Yörük Köyü'nde bulunan üç katlı tarihi Sağır Şakir Konağı henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında kül oldu.
Şakir Özküçük’e ait ve uzun süredir kullanılmayan 3 katlı tarihi Sağır Şakir Konağı'nda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Konaktan yükselen alevleri gören köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede bütün konağı saran alevler itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Soğutma çalışmaları sırasında zaman zaman çökmelerin meydana geldiği konaktan geriye harabe kalırken, 2 gün önce ise konağın son görüntüleri dron çekimlerine yansımıştı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için jandarma ve itfaiye ekipleri çalışma başlattı.