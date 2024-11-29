MI6 Şefi Moore'dan itiraf: 'Ukrayna'da Rusya'ya karşı gizli operasyonlara katıldık'

İngiliz istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, İngiliz istihbaratçıların Ukrayna'daki çatışmalar sırasında Rusya'ya karşı yürütülen gizli operasyonlara katıldıklarını itiraf etti.



İngiltere'nin Paris Büyükelçiliği'ndeki bir etkinlikte konuşan Moore, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Özel Harekat Birimi, Gizli İstihbarat Servisi ile birleşti. Ukrayna'nın Rus istilasıyla mücadelesine yardım ederek, bugün de sürdürdüğümüz gizli operasyonlarla ilgili mirasımıza büyük değer veriyoruz" dedi.



Kiev'e sunulan destekten bahsederken bu desteğin bedelini gayet iyi bildiklerini kaydeden Moore, Rusya'nın askeri faaliyetlerine karşı Ukrayna'ya verilen desteğin azalmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerini cesaretlendireceğini savundu.



Moore, "Bu desteği sunmayı reddetmenin bedeli çok daha yüksek olacaktır. Rusya'nın Ukrayna'da galip gelmesi durumunda, Çin, İran ve Kuzey Kore'den Batı'ya yönelik tehditler artacaktır" diye konuştu.