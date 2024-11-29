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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/mi6-sefi-mooredan-itiraf-ukraynada-rusyaya-karsi-gizli-operasyonlara-katildik-1090984907.html
MI6 Şefi Moore'dan itiraf: 'Ukrayna'da Rusya'ya karşı gizli operasyonlara katıldık'
MI6 Şefi Moore'dan itiraf: 'Ukrayna'da Rusya'ya karşı gizli operasyonlara katıldık'
Sputnik Türkiye
Ukrayna'ya en büyük desteği veren ülkeler arasında yer alan İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Moore, Kiev'e destek amacıyla Rusya'ya karşı... 29.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-29T17:18+0300
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İngiliz istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, İngiliz istihbaratçıların Ukrayna'daki çatışmalar sırasında Rusya'ya karşı yürütülen gizli operasyonlara katıldıklarını itiraf etti.İngiltere'nin Paris Büyükelçiliği'ndeki bir etkinlikte konuşan Moore, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Özel Harekat Birimi, Gizli İstihbarat Servisi ile birleşti. Ukrayna'nın Rus istilasıyla mücadelesine yardım ederek, bugün de sürdürdüğümüz gizli operasyonlarla ilgili mirasımıza büyük değer veriyoruz" dedi.Kiev'e sunulan destekten bahsederken bu desteğin bedelini gayet iyi bildiklerini kaydeden Moore, Rusya'nın askeri faaliyetlerine karşı Ukrayna'ya verilen desteğin azalmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerini cesaretlendireceğini savundu.Moore, "Bu desteği sunmayı reddetmenin bedeli çok daha yüksek olacaktır. Rusya'nın Ukrayna'da galip gelmesi durumunda, Çin, İran ve Kuzey Kore'den Batı'ya yönelik tehditler artacaktır" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/rusya-batiya-yonelik-gida-ambargosunu-2-yil-daha-uzatti-1090982661.html
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ingiltere, ukrayna, kiev, çin, mi6, rusya, richard moore, iran

MI6 Şefi Moore'dan itiraf: 'Ukrayna'da Rusya'ya karşı gizli operasyonlara katıldık'

17:18 29.11.2024
© AAİngiltere Büyükelçisi Richard Moore
İngiltere Büyükelçisi Richard Moore - Sputnik Türkiye, 1920, 29.11.2024
© AA
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Ukrayna'ya en büyük desteği veren ülkeler arasında yer alan İngiltere'nin Gizli İstihbarat Servisi (MI6) Başkanı Moore, Kiev'e destek amacıyla Rusya'ya karşı gizli operasyonlar düzenlediklerini vurguladı.
İngiliz istihbarat servisi MI6 Başkanı Richard Moore, İngiliz istihbaratçıların Ukrayna'daki çatışmalar sırasında Rusya'ya karşı yürütülen gizli operasyonlara katıldıklarını itiraf etti.

İngiltere'nin Paris Büyükelçiliği'ndeki bir etkinlikte konuşan Moore, "2. Dünya Savaşı'ndan sonra Özel Harekat Birimi, Gizli İstihbarat Servisi ile birleşti. Ukrayna'nın Rus istilasıyla mücadelesine yardım ederek, bugün de sürdürdüğümüz gizli operasyonlarla ilgili mirasımıza büyük değer veriyoruz" dedi.

Kiev'e sunulan destekten bahsederken bu desteğin bedelini gayet iyi bildiklerini kaydeden Moore, Rusya'nın askeri faaliyetlerine karşı Ukrayna'ya verilen desteğin azalmasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve müttefiklerini cesaretlendireceğini savundu.

Moore, "Bu desteği sunmayı reddetmenin bedeli çok daha yüksek olacaktır. Rusya'nın Ukrayna'da galip gelmesi durumunda, Çin, İran ve Kuzey Kore'den Batı'ya yönelik tehditler artacaktır" diye konuştu.
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