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Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın yeni sözleşmesi dünya rekoru kıracak
Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın yeni sözleşmesi dünya rekoru kıracak
Sputnik Türkiye
Barcelona Futbol Kulübü'nün 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal 2026 yılı için yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İspanya Milli Takımı'nda göz... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
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La Liga performansı ile beğenilen 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olacağı iddia edildi.İspanyol basının haberlerine göre 2023 yılında Barcelona A takımına çıkan 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın 2025 yılında futbol tarihine gireceği açıklandı. Katalan ekibinin 1 milyar euro serbest kalma bedeli açıklayacağı genç yıldız için 18. yaş gününü beklediği iddia edildi. 13 Temmuz 2025 tarihinde sözleşme imzalaması beklenen Lamine Yamal'ın takım arkadaşı Pedri'yi geride bırakacağı düşünülüyor.La Liga'da 12 maça çıkan Lamine Yamal 5 gol 7 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol 1 asist ile başarılı performans sergiledi.
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Barcelona yıldızı Lamine Yamal'ın yeni sözleşmesi dünya rekoru kıracak

23:39 25.11.2024 (güncellendi: 23:42 25.11.2024)
© AALamine Yamal
Lamine Yamal - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2024
© AA
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Barcelona Futbol Kulübü'nün 17 yaşındaki genç yıldızı Lamine Yamal 2026 yılı için yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. İspanya Milli Takımı'nda göz kamaştırıcı performansı ile parlayan genç yıldızın yeni sözleşmesini dünya futbol tarihinde bir ilk olacağı ifade edildi. Katalan ekibinin 1 milyar euro serbest kalma bedeli açıklayacağı iddia edildi.
La Liga performansı ile beğenilen 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın serbest kalma bedelinin 1 milyar euro olacağı iddia edildi.
İspanyol basının haberlerine göre 2023 yılında Barcelona A takımına çıkan 17 yaşındaki Lamine Yamal'ın 2025 yılında futbol tarihine gireceği açıklandı. Katalan ekibinin 1 milyar euro serbest kalma bedeli açıklayacağı genç yıldız için 18. yaş gününü beklediği iddia edildi. 13 Temmuz 2025 tarihinde sözleşme imzalaması beklenen Lamine Yamal'ın takım arkadaşı Pedri'yi geride bırakacağı düşünülüyor.
La Liga'da 12 maça çıkan Lamine Yamal 5 gol 7 asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 maçta 1 gol 1 asist ile başarılı performans sergiledi.
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