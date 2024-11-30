https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bakan-uraloglu-duyurmustu-tarihinin-en-uzun-ucus-rotasi-1090997694.html

Bakan Uraloğlu duyurmuştu: 'Tarihinin en uzun uçuş rotası'

Bakan Uraloğlu duyurmuştu: 'Tarihinin en uzun uçuş rotası'

Sputnik Türkiye

Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuş rotasını geçekleştirerek Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmasıyla Sidney'e iniş yaptı. Önümüzdeki haftalarda... 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T04:44+0300

2024-11-30T04:44+0300

2024-11-30T04:44+0300

türkiye

türk hava yolları (thy)

thy

sidney

şili

kuala lumpur

uçuş

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Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun uçuş rotası gerçekleştirildi. THY, İstanbul'dan Avustralya'nın başkenti Sidney'e yapacağı yeni seferini resmen başlatarak, şimdiye kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdiği Sidney Havalimanı'na iniş yaptı.İstanbul - Sidney arasında seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla yapılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını duyurmuştu.Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 sefer düzenlemeye başlayacağı bilgisini de vermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-uraloglu-duyurdu-istanbuldan-2-rotaya-ucuslar-basliyor-1090882312.html

türkiye

sidney

şili

kuala lumpur

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Sputnik Türkiye

türk hava yolları (thy), thy, sidney, şili, kuala lumpur, uçuş