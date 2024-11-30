https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/bakan-uraloglu-duyurmustu-tarihinin-en-uzun-ucus-rotasi-1090997694.html
Bakan Uraloğlu duyurmuştu: 'Tarihinin en uzun uçuş rotası'
Bakan Uraloğlu duyurmuştu: 'Tarihinin en uzun uçuş rotası'
Sputnik Türkiye
Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuş rotasını geçekleştirerek Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmasıyla Sidney'e iniş yaptı. Önümüzdeki haftalarda... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T04:44+0300
2024-11-30T04:44+0300
2024-11-30T04:44+0300
türkiye
türk hava yolları (thy)
thy
sidney
şili
kuala lumpur
uçuş
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Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun uçuş rotası gerçekleştirildi. THY, İstanbul'dan Avustralya'nın başkenti Sidney'e yapacağı yeni seferini resmen başlatarak, şimdiye kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdiği Sidney Havalimanı'na iniş yaptı.İstanbul - Sidney arasında seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla yapılacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını duyurmuştu.Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 sefer düzenlemeye başlayacağı bilgisini de vermişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241127/bakan-uraloglu-duyurdu-istanbuldan-2-rotaya-ucuslar-basliyor-1090882312.html
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türk hava yolları (thy), thy, sidney, şili, kuala lumpur, uçuş
türk hava yolları (thy), thy, sidney, şili, kuala lumpur, uçuş
Bakan Uraloğlu duyurmuştu: 'Tarihinin en uzun uçuş rotası'
Türk Hava Yolları tarihinin en uzun uçuş rotasını geçekleştirerek Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur aktarmasıyla Sidney'e iniş yaptı. Önümüzdeki haftalarda Şili'ye de seferlerin başlaması bekleniyor.
Türk Hava Yolları (THY) tarihinin en uzun uçuş rotası gerçekleştirildi. THY, İstanbul'dan Avustralya'nın başkenti Sidney'e yapacağı yeni seferini resmen başlatarak, şimdiye kadarki en uzun uçuşunu gerçekleştirdiği Sidney Havalimanı'na iniş yaptı.
İstanbul - Sidney arasında seferler, haftada 4 gün Kuala Lumpur aktarmalı olarak Airbus A350-900 tipi uçakla yapılacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY'nin Avustralya ve Şili'ye yeni seferler başlatacağını belirterek, her iki destinasyonda da haftada 4 gün uçuş planlandığını duyurmuştu.
Uraloğlu, 18 Aralık 2024 itibarıyla THY'nin, İstanbul-Santiago hattında haftada 4 sefer düzenlemeye başlayacağı bilgisini de vermişti.