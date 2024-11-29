https://anlatilaninotesi.com.tr/20241129/turk-is-baskan-atalaydan-asgari-ucret-zammi-aciklamasi-tarih-isaret-etti-rakamlari-kabul-etmek-1090967124.html

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret zammı açıklaması, tarih işaret etti: 'Rakamları kabul etmek mümkün değil'

TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan asgari ücret zammı açıklaması, tarih işaret etti: 'Rakamları kabul etmek mümkün değil'

Sputnik Türkiye

7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Aralık ayının yaklaşmasıyla beraber 2025 asgari ücreti için rakamlar gündeme... 29.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-29T12:21+0300

2024-11-29T12:21+0300

2024-11-29T12:24+0300

ekonomi

asgari ücret

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türk-iş

ergün atalay

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2025 asgari ücret pazarlığında geri sayım başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmaları aralık ayı itibarıyla başlayacak. Yeni yıl için geçerli olacak asgari ücret miktarını belirleyecek komisyonda 15 kişi yer alacak. İlk toplantının aralık ayının ilk veya ikinci haftasında yapılması bekleniyor. Masada, işçileri temsilen aşçı, kuaför, taşeron işçi ve basın mensubu da bulunacak. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, bazı çevrelerin gündeme getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmenin mümkün olmadığını belirtti. Atalay, ilerleyen günlerde tespit edilecek asgari ücret rakamının TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'nun önüne geleceğini ve ardından kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Peki, 2025 asgari ücreti ne kadar olacak? Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak?İşçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonunda, işçileri TÜRK-İŞ, işverenleri ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil edecek.Asgari ücret pazarlığında masadaki 4 işçi açıklandıKomisyonda işçi kesimini temsil eden 5 kişilik TÜRK-İŞ heyetine, Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar başkanlık edecek. TÜRK-İŞ heyetinde geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 4 işçi yer alacak. Aşçı Selma Sayın, kuaför Nihan Koçak, Karayollarında taşeron işçi Durmuş Öztürk ve basın mensubu Sezer Özseven bu yıl Komisyonda asgari ücretlilerin sorun ve taleplerini dile getirecek.Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay yaptığı açıklamada, yeni asgari ücret rakamının 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceğini belirterek, asgari ücretli çalışanların zamlı ilk maaşlarını ise şubat ayında alacağına dikkati çekti.IMF yetkililerinden kredi derecelendirme kuruluşlarına, ekonomistlerden siyasi partilere kadar farklı kesimlerin, aylar öncesinden asgari ücret rakamını konuşmaya başladığına dikkati çeken Atalay, asgari ücretin konuşulmasıyla ürün ve hizmet fiyatlarına zam yapılmaya başlandığını söyledi.Taban ücret olan asgari ücretin, süreç içerisinde yaygın ücret ve çalışanların büyük bölümünün geçim ücretine dönüştüğünü ifade eden Atalay, asgari ücret rakamının kıdem tazminatı, işsizlik ödeneği, Genel Sağlık Sigortası primi de dahil 20'den fazla kalemi ilgilendirdiğini dile getirdi.TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi ilerleyen günlerde belli olacakAtalay, şöyle konuştu:"Bundan dolayı asgari ücrete sadece ücret olarak bakmamak gerekiyor. 2025'teki asgari ücretin işçinin ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir düzeyde olması gerekiyor. Bu rakamı arkadaşlarımız ilerleyen günlerde tespit edecek. Bu rakam TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun önüne gelecek ve ardından kamuoyuyla paylaşılacak."Atalay, "Bazı çevrelerin dile getirdiği, ortadaki dolaşan rakamları kabul etmek mümkün değil. O rakamlar toplumu mutlu edecek rakamlar değil" ifadesini kullandı.'Rakam yaşam koşullarımızı iyileştirsin'Komisyon üyesi Durmuş Öztürk, Asgari Ücret Tespit Komisyonunda geçen yıl da işçileri temsil ettiğini belirterek, 11 yıldır taşeron işçi olarak çalıştığını ve asgari ücret aldığını söyledi.Komisyonda hem taşeron işçilerin hem de asgari ücretlilerin sesi olacağını ifade eden Öztürk, çalışanların yaşam şartlarını iyileştirecek bir rakam istediklerini dile getirdi.Kuaför Nihan Koçak da evinin kira olduğunu belirterek, "Eşimden 5 yıl önce ayrıldım. Çocuklarımla birlikte yaşam mücadelesi veriyorum, çok zorlanıyorum. Komisyonda asgari ücretlilerin diliyle çalışacağız" diye konuştu.Basın mensubu Sezer Özseven ise üç yıldır gazetecilik yaptığını, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olduğunu söyledi.Mevcut asgari ücretle günün koşullarında geçinmenin mümkün olmadığını dile getiren Özseven, "Asgari ücretin beklenen enflasyon kadar artması, çalışanların kira ve gıda giderlerinin karşılanmasını mümkün kılmıyor" değerlendirmesinde bulundu.Aşçı Selma Sayın da "Geçim koşullarının iyileşmesi için iyi bir asgari ücret rakamı istiyoruz" ifadesini kullandı.2025 asgari ücret zammı tahminleriAsgari ücret zammının yıl sonu enflasyonuna mı yoksa hedef enflasyona göre mi yapılacağı, son günlerde yoğun bir şekilde tartışılıyor. Zam oranına ilişkin farklı senaryolar gündemde.Piyasalarda, asgari ücrete yüzde 25'lik bir zam beklentisi güçlenmiş durumda. Bunun yanı sıra, yıl sonu enflasyonu ile gelecek yıl için belirlenen enflasyon hedefi arasında bir denge kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryo doğrultusunda ise yüzde 30'luk bir ücret artışı konuşuluyor.İş dünyasında ise asgari ücretin 22-23 bin lira seviyelerine çekilmesi yönünde bir beklenti ağırlık kazanmış durumda. Yabancı kuruluşların raporlarında ise asgari ücret zammı için yüzde 25-30 arasında bir artış öngörülüyor.

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