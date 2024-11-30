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ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var
ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var
Sputnik Türkiye
ASELSAN Genel Müdürü Akyol, ASELSAN'ın ürettiği çözümlerin şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanıldığını belirterek ciddi çözümler... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T16:46+0300
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Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirlediklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.'Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var'ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, sık sık onlarla sahada buluşup ürünlerimizle ilgili geri bildirimleri alıyoruz. Yeni ihtiyaçları, yeni tehditleri, yeni yaklaşımları dinliyoruz. Bütün mühendislerimizle, bütün ekiplerimizle bunlara daha hızlı ve daha etkili cevap vermek, daha hızlı ürün geliştirmek için de çalışıyoruz. Birçok ürünümüz var. Yüzlerce, binlerce ürünümüz kahraman ordumuzca kullanılıyor. Bunların daha ileriye götürülmesi için de sık sık buluşuyoruz. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Sınırlarımızın bir taraftan fiziki güvenliği yürütülürken bunların elektronik sistemle donatılması için de ASELSAN’ın çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Radarlar, kameralar, fiber optik sensörler, hareket sensörleri; bunu yöneten akıllı yazılımlar ve benzeri bütün sistemlerle aslında anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
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aselsan, ahmet akyol, türkiye, sınır, radar, kamera, sensör
aselsan, ahmet akyol, türkiye, sınır, radar, kamera, sensör

ASELSAN Genel Müdürü Akyol: Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var

16:46 30.11.2024 (güncellendi: 16:47 30.11.2024)
ASELSAN
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ASELSAN Genel Müdürü Akyol, ASELSAN'ın ürettiği çözümlerin şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanıldığını belirterek ciddi çözümler ürettiklerinin altını çizdi.
Silahlı kuvvetlerinin neye ihtiyacı olduğunu yapılan saha çalışmaları ile belirlediklerini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

'Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var'

ASELSAN Genel Müdürü Akyol, "Silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılarken, sık sık onlarla sahada buluşup ürünlerimizle ilgili geri bildirimleri alıyoruz. Yeni ihtiyaçları, yeni tehditleri, yeni yaklaşımları dinliyoruz. Bütün mühendislerimizle, bütün ekiplerimizle bunlara daha hızlı ve daha etkili cevap vermek, daha hızlı ürün geliştirmek için de çalışıyoruz. Birçok ürünümüz var. Yüzlerce, binlerce ürünümüz kahraman ordumuzca kullanılıyor. Bunların daha ileriye götürülmesi için de sık sık buluşuyoruz. Sınır hattında çok ciddi çözümlerimiz var. Sınırlarımızın bir taraftan fiziki güvenliği yürütülürken bunların elektronik sistemle donatılması için de ASELSAN’ın çözümleri şu an etkin bir şekilde binlerce kilometre sınırımızda kullanılıyor. Radarlar, kameralar, fiber optik sensörler, hareket sensörleri; bunu yöneten akıllı yazılımlar ve benzeri bütün sistemlerle aslında anavatanımızın güvenliği için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.
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