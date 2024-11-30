https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/alman-milletvekili-schmidt-ukraynadaki-catisma-almanyaya-tasinabilir-1090993321.html

Alman milletvekili Schmidt: Ukrayna'daki çatışma Almanya'ya taşınabilir

Alman milletvekili Schmidt: Ukrayna'daki çatışma Almanya'ya taşınabilir

Sputnik Türkiye

Almanya Federal Meclisi milletvekili Eugen Schmidt, Ukrayna'daki çatışmanın Almanya'ya taşınabileceği uyarısında bulundu. 30.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-30T01:25+0300

2024-11-30T01:25+0300

2024-11-30T01:24+0300

ukrayna krizi

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almanya

almanya federal meclisi

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Almanya için Alternatif (AfD) partisinden Federal Meclis milletvekili Eugen Schmidt, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demeçte Alman halkının, Ukrayna'daki çatışmanın Almanya topraklarına taşınabileceği gerçeğine hazırlandığını söyledi.Schmidt, “Almanya'nın çatışmaya sürükleneceği gerçeğine halkı hazırlamaya çalışmaları kafa karışıklığına yol açıyor. İnsanlara bu tür röportajlar göstererek, onları örneğin Taurus füzelerinin tedarikine karar verilmesi durumunda Ukrayna'daki çatışmanın Alman topraklarına taşınabileceği gerçeğine hazırlıyorlar” dedi.Moskova defalarca Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatının çözüm sürecini engellediğini, NATO ülkelerini doğrudan çatışmaya dahil ettiğini ve bunun ‘ateşle oynamak’ olduğunu ifade ederek, Batı'dan Ukrayna'ya yapılan silah sevkiyatlarının müzakereler açısından olumsuzluk teşkil edeceğini vurgulamıştı.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna için silah içeren her türlü sevkiyatın Rusya için meşru bir hedef olacağını belirterek, ABD ve NATO'nun sadece silah tedarik ederek değil, aynı zamanda İngiltere, Almanya, İtalya ve diğer ülkelerin topraklarında personel eğiterek de çatışmaya doğrudan dahil olduğunu dile getirmişti.Kremlin ise, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin müzakerelere olumsuz etki edeceğinin ve bu durumun çözüm sürecine zarar vereceğinin altını çizmişti.Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu Özel Yetkili Büyükelçisi Rodion Miroşnik daha önce Sputnik’e yaptığı açıklamada, Avrupa ülkeleri arasında Almanya'nın silah tedarikinde lider olduğunu, Berlin'in Ukrayna'ya keskin nişancı tüfeklerinden topçu sistemlerine kadar yaklaşık 30 milyar euro tutarında silah sağladığını belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/ingiliz-uzman-abdnin-ukraynadaki-stratejisi-batili-askerleri-de-riske-sokuyor-1090992525.html

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ukrayna, almanya, almanya federal meclisi, almanya için alternatif (afd), taurus, nato, abd, rusya, kremlin, sergey lavrov