https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/abd-gurcistan-ile-stratejik-ortakligini-askiya-aldi-1091020716.html
Batı'nın Gürcistan'a baskısı devam ediyor: ABD, Gürcistan ile stratejik ortaklığını askıya aldı
Batı'nın Gürcistan'a baskısı devam ediyor: ABD, Gürcistan ile stratejik ortaklığını askıya aldı
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ortaklığını askıya aldığını açıkladı. 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T22:49+0300
2024-11-30T22:49+0300
2024-11-30T22:52+0300
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ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gürcü Rüyası'nın çeşitli anti-demokratik eylemleri, ortak değerler ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, sivil toplum, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve yolsuzlukla mücadele çabalarına bağlılık üzerine kurulu olan ABD-Gürcistan stratejik ortaklığımızın temel ilkelerini ihlal etmiştir. Sonuç olarak, ABD mekanizmayı askıya almıştır” cümleleri yer aldı.Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD, Gürcistan'ın AB'ye katılım konusunu askıya alma kararından üzüntü duyduğunu belirtirken bu karara karşı düzenlenen protestolar sırasında yerel polisin aşırı güç kullanmasını da kınadığı öne sürüldü.Tiflis ve Batı arasındaki ilişkiler Transkafkasya ülkesinde 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesinin ardından bozulmuştu. Söz konusu yasa, kar amacı taşımayan tüzel kişiliklerin ve özellikle gelirlerinin yüzde 20'sinden fazlası yurtdışından gelen medya kuruluşlarının kayıt altına alınmasını öngörüyordu. Söz konusu yasa sebebiyle Avrupa Birliği de Gürcistan'ın AB'ye entegrasyon sürecini askıya almış ve ülkenin Savunma Bakanlığı'nı finanse etmeyi durdurmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/gurcistan-hukumet-karsiti-gosteriler-iktidarin-siddet-yoluyla-ele-gecirilmesi-girisimini-ortaya-1091019887.html
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abd, gürcistan, gürcü rüyası, ab, abd dışişleri bakanlığı, yabancı nüfuzun şeffaflığı, avrupa birliği
abd, gürcistan, gürcü rüyası, ab, abd dışişleri bakanlığı, yabancı nüfuzun şeffaflığı, avrupa birliği
Batı'nın Gürcistan'a baskısı devam ediyor: ABD, Gürcistan ile stratejik ortaklığını askıya aldı
22:49 30.11.2024 (güncellendi: 22:52 30.11.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı, Gürcistan ile stratejik ortaklığını askıya aldığını açıkladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Gürcü Rüyası'nın çeşitli anti-demokratik eylemleri, ortak değerler ve demokrasi, hukukun üstünlüğü, sivil toplum, insan hakları ve temel özgürlüklere saygı ve yolsuzlukla mücadele çabalarına bağlılık üzerine kurulu olan ABD-Gürcistan stratejik ortaklığımızın temel ilkelerini ihlal etmiştir. Sonuç olarak, ABD mekanizmayı askıya almıştır” cümleleri yer aldı.
Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ABD, Gürcistan'ın AB'ye katılım konusunu askıya alma kararından üzüntü duyduğunu belirtirken bu karara karşı düzenlenen protestolar sırasında yerel polisin aşırı güç kullanmasını da kınadığı öne sürüldü.
Tiflis ve Batı arasındaki ilişkiler Transkafkasya ülkesinde 'Yabancı Nüfuzun Şeffaflığı' yasasının kabul edilmesinin ardından bozulmuştu. Söz konusu yasa, kar amacı taşımayan tüzel kişiliklerin ve özellikle gelirlerinin yüzde 20'sinden fazlası yurtdışından gelen medya kuruluşlarının kayıt altına alınmasını öngörüyordu.
Söz konusu yasa sebebiyle Avrupa Birliği de Gürcistan'ın AB'ye entegrasyon sürecini askıya almış ve ülkenin Savunma Bakanlığı'nı finanse etmeyi durdurmuştu.