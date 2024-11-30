https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/3-yasinda-cakmakla-oynayan-cocuk-evi-yakti-aile-evsiz-kaldi--1091015575.html
3 yaşında çakmakla oynayan çocuk evi yaktı: Aile evsiz kaldı
3 yaşında çakmakla oynayan çocuk evi yaktı: Aile evsiz kaldı
Sputnik Türkiye
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, annesi ağabeyini banyo yaptırırken eline çakmak alıp sünger minderi tutuşturan 3 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı yangında... 30.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-30T17:00+0300
2024-11-30T17:00+0300
2024-11-30T17:00+0300
türkiye
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yangın
yangın söndürme
çocuk
denizli
kış
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Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yangın 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Baba Talat Özçelik işteyken, anne Saadet Özçelik 6 yaşındaki oğlu Veli’yi banyoda yıkamaya başladı. Bu sırada mutfakta çakmak bulan 3 yaşındaki Rafet, çakmakla oynarken oturma odasındaki sünger minderi tutuşturdu.Alevler kısa sürede büyüyerek oturma odasından tüm daireye yayıldı. Yangını su dökerek söndürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca iki çocuğunu alarak son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.Ev kullanılmaz hale geldi Yangında evin tüm odaları ağır hasar aldı ve daire kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yüz binlerce liralık maddi zarar meydana geldi. Kış günü evsiz kalan Özçelik ailesine, yakın akrabalarının destek olduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/kayseride-mobilya-fabrikasinda-yangin-mudahale-suruyor-1091013025.html
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ev, ev sahibi , yangın, yangın söndürme, çocuk, denizli, kış
ev, ev sahibi , yangın, yangın söndürme, çocuk, denizli, kış
3 yaşında çakmakla oynayan çocuk evi yaktı: Aile evsiz kaldı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde, annesi ağabeyini banyo yaptırırken eline çakmak alıp sünger minderi tutuşturan 3 yaşındaki bir çocuğun çıkardığı yangında daire tamamen küle döndü. Kış günü evsiz kalan aileye, yakın akrabaları sahip çıktı.
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde yangın 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Baba Talat Özçelik işteyken, anne Saadet Özçelik 6 yaşındaki oğlu Veli’yi banyoda yıkamaya başladı. Bu sırada mutfakta çakmak bulan 3 yaşındaki Rafet, çakmakla oynarken oturma odasındaki sünger minderi tutuşturdu.
Alevler kısa sürede büyüyerek oturma odasından tüm daireye yayıldı. Yangını su dökerek söndürmeye çalışan anne, başarılı olamayınca iki çocuğunu alarak son anda dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.
Ev kullanılmaz hale geldi
Yangında evin tüm odaları ağır hasar aldı ve daire kullanılamaz hale geldi. İlk incelemelere göre yüz binlerce liralık maddi zarar meydana geldi.
Kış günü evsiz kalan Özçelik ailesine, yakın akrabalarının destek olduğu belirtildi.